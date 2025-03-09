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小孟老師／3月9日星座運勢　鎖定水瓶！獅子朋友請吃飯

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：頭腦清晰明瞭

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感情：積極表現自己

財運：頭腦清晰投資

幸運色：丹寧色

貴人：雙魚

小人：獅子

雙子座

工作：調整恢復心情

感情：約會增加友誼

財運：短線買賣獲利

幸運色：霧灰色

貴人：雙子

小人：水瓶

天秤座

工作：得到眾人賞識

感情：吃頓燭光晚餐

財運：小額買賣有賺

幸運色：純白色

貴人：射手

小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：不斷嘗試改變

感情：適時讚美伴侶

財運：金錢入帳豐碩

幸運色：水藍色

貴人：牡羊

小人：天蠍

金牛座

工作：善於營造氣氛

感情：溝通互動良好

財運：偏財運頗為佳

幸運色：淺綠色

貴人：處女

小人：天秤

處女座

工作：控制混亂局面

感情：意外美麗邂逅

財運：財富回收時刻

幸運色：奶茶色

貴人：魔羯

小人：射手

【水象星座】

巨蟹座

工作：努力達成目標

感情：單身者受關注

財運：適時出場獲利

幸運色：粉橘色

貴人：天秤

小人：雙魚

天蠍座

工作：保持熱情激情

感情：有機會異國戀

財運：財富控管得宜

幸運色：奶油色

貴人：巨蟹

小人：金牛

雙魚座

工作：平穩解決麻煩

感情：互動多好心情

財運：懂得如何省錢

幸運色：透明色

貴人：天蠍

小人：雙子

【火象星座】

牡羊座

工作：減輕自身負擔

感情：訂婚過程順利

財運：現金交易優惠

幸運色：藕紫色

貴人：金牛

小人：魔羯

獅子座

工作：領導能力提升

感情：快樂談情說愛

財運：朋友請客吃飯

幸運色：米黃色

貴人：水瓶

小人：牡羊

射手座

工作：創意的新思維

感情：得到異性關注

財運：生活消費減少

幸運色：玫紅色

貴人：獅子

小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

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