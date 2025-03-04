利菁爆行車糾紛！遭司機破口大罵　律師教1招自保「恐被判刑」

記者孟育民／台北報導

東森超視《后宮歐買尬》由「犀利天后」利菁與「荒謬大師」沈玉琳聯手主持，以辛辣又爆笑的風格深受觀眾喜愛。明（5日）將播出最新一集「法盲知識單元」，邀請朱芯儀、大牙（周宜霈）、Paul、珮薰、EVA等藝人來賓，分享生活中遇到的各種狀況，探討這些行為是否觸法。

▲劉韋廷律師（左起）、朱芯儀、Paul、沈玉琳、利菁、大牙（周宜霈）、珮薰、EVA，《后宮歐買尬》大談法律冷知識 。（圖／東森超視提供）



節目中，利菁爆料自己遇到行車糾紛，日前開車繳費時，遭後方送貨司機猛按喇叭、破口大罵「你是笨蛋啊」，讓利菁爆氣喊：「老娘是利菁耶，竟然把我罵成這樣！」

她向律師請教如何自保，律師建議遇到類似情況，可先聲明：「我好害怕，你再講我就要告你刑法305條恐嚇罪，最高可以處3年以下有期徒刑。」

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▲利菁遭司機謾罵。（圖／東森超視提供）



此外，大牙分享參加心靈課程的經驗，沒想到花錢卻換來一肚子氣！她表示，該課程事先沒有提供課表，老師還會莫名其妙地對學員開罵、進行加壓式教學，讓她上完課後感覺一無所獲。沒想到，沈玉琳聽了竟回嗆：「搞不好是你沒慧根，所以沒得到開悟啊！」笑翻全場。至於花錢卻沒效果，能告詐欺嗎？律師則表示，若心靈課程沒有保證效果，恐難成立，但若課程內容與心靈成長毫無關聯，或根本沒有開課，就可能涉及詐欺。

▲大牙上心靈課程也被罵 。（圖／東森超視提供）

