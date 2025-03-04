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汪小菲曝4天3夜台北Vlog！　一家人「連訪2名地」笑嚐台灣美食

記者張筱涵／綜合報導

汪小菲與妻子馬筱梅近日帶著一家人在台北遊玩，3日麻六記社群平台更新他們旅遊影片，4天3夜的旅行中，分別記錄了到訪碧山巖和深坑老街的點滴。

▲▼汪小菲。（圖／翻攝自麻六記旗艦店快手）▲▼汪小菲。（圖／翻攝自麻六記旗艦店快手）

▲汪小菲和馬筱梅帶著一家人遊台北。（圖／翻攝自麻六記旗艦店快手）

在影片的一開始，汪小菲一家人來到台北內湖的碧山巖，提到從家裡開過來只需要20分鐘，接著到半山腰享用豆花和咖啡後，站在高處眺望美景，汪小菲讚嘆：「這邊可以俯瞰整個台北，離松山機場很近，可以常看到飛機起飛，台北有山、有水、有海、有河。」

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接著，汪小菲一家人來到新北市深坑老街，一邊拍攝紅磚建築，一邊感嘆：「這麼多人啊！這裡最有名的就是臭豆腐。」沿途看到各式料理，他笑稱：「這裡的口味比我們吃得還重。」隨後，他們選擇一家餐廳享用美食，點了白斬雞、牛腩鴨血、滷竹筍、炒麵、紅燒臭豆腐、炸臭豆腐等道地菜色，他開玩笑說：「哇，這個臭豆腐真的有臭！」充分展現對台灣美食的興趣。

▲▼汪小菲。（圖／翻攝自麻六記旗艦店快手）▲▼汪小菲。（圖／翻攝自麻六記旗艦店快手）

▲汪小菲品嘗台灣美食，馬筱梅見試吃也先夾給他吃。（圖／翻攝自麻六記旗艦店快手）

結束深坑之旅後，汪小菲在影片最後向鏡頭表示：「經過四天三夜的台北行，我們現在又要上飛機了，回到北京幹活了。」

►想看影片請點我

▲▼汪小菲。（圖／翻攝自麻六記旗艦店快手）

▲汪小菲結束4天3夜旅行後又要回到北京。（圖／翻攝自麻六記旗艦店快手）

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