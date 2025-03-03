傳奇歌手驚傳車禍身亡！表演結束遇劫享壽63歲　女兒心痛證實

▲安琪史東才表演完準備返家，突遇嚴重車禍當場身亡，享壽63歲。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

近期華人演藝圈先後失去女星大S（徐熙媛）、方大同，全民仍在哀悼的時候，R&B（節奏藍調）音樂界又傳來噩耗，美國傳奇女歌手安琪史東（Angie Stone）驚傳車禍身亡，她的愛女戴蒙德（Diamond）心痛證實母親驟逝；有消息指出，安琪史東遇劫前才剛表演結束，準備返家。

據外媒《鏡報》、《TMZ》和《紐約郵報》等報導，一代傳奇黑人女歌手安琪史東在美國時間3月1日凌晨，於阿拉巴馬州的蒙哥馬利發生死亡車禍；63歲的安琪史東當天表演結束後，搭車準備返回亞特蘭大的住家，途中座車出現翻覆意外，還遭後方大卡車追撞，她當場身亡，享壽63歲，其他人則被送醫治療。

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安琪史東的女兒戴蒙德（Diamond）事後心痛發聲，證實母親遇到死亡車禍，「我們從來沒想過會聽到這個可怕的消息」，家人們努力消化這段悲痛經歷，「我們的心都碎了」。安琪史東的經紀人也不捨表示，「這場不幸的意外悲劇讓我們深感悲痛，無法言語表達我們現在的感受」。

63歲的安琪史東在美國是家喻戶曉的黑人女歌手，出道至今以獨特又渾厚的嗓音和天生的律動感表演風格，受到許多歌迷喜愛，還多次入圍葛萊美獎，演唱過許多經典歌曲，2002年曾在NBA全明星賽中擔綱表演嘉賓。安琪史東還跨足戲劇圈，出演過《辣妹大作戰》、《驚聲尖笑5》和《龍兄虎弟》等作品。

據悉，安琪史東原定在周末要出席一場球賽當中場表演嘉賓，如今發生此憾事，再也不能唱歌給粉絲們聽，讓許多網友湧入她的社群留言哀悼。

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