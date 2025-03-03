孫生黑底文怨「我媽一直鬧」　認狀態差喊話社工：誰來救命

記者王靖淳／綜合報導

網紅孫生日前捲入性騷擾風波，上個月更和所屬團體反骨男孩解約，他28日在IG發布一張全黑底圖懺悔並告解，承諾以後不當玩了。今（3）日孫生再度透過IG發聲，坦言自己目前狀態很差，媽媽還一直鬧，讓他感到相當無奈，「誰來救命，有沒有社工單位可以幫助我！」

▲孫生透過社群限動發文。（圖／翻攝自Facebook／孫生Soon）

孫生透露，儘管目前試圖透過自省、遵守醫囑服藥及參與課程來改善自己的狀態，但母親對他的舉動讓他感到困擾及無助。他坦承現在不該在社群上發布情緒化的動態，但當面對來自媽媽的壓力時，他往往會失控。最後，孫生表示希望能得到社工單位的援助，以幫助他更好地應對當前的家庭環境及心理壓力，「我真的不知道怎麼面對我媽，我該幫她做的都做了。」

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▲孫生捲入性騷擾風波。（圖／翻攝自Facebook／孫生Soon）

事實上，孫生在28日一早才透過IG限動發文透露，最近都在刪除IG好友，並表示對於被刪掉的人感到很抱歉。為此他解釋這個舉動並沒有任何意思，「我只是想要版面重新開始。」暫時減少社群的這一星期以來，孫生表示每天都在省思，早晚都在禱告，「以後再也不當個玩咖了，感恩。」並附上一張全黑底圖以示他的心情。

【孫生限動全文】

我狀態很差，我媽一直鬧，誰來救命。我只想好好靜靜自省，我乖乖吃藥乖乖上課，我不該發限動的，但只要我媽這樣，我就會破防，我真的不知道怎麼面對我媽，我該幫她做的都做了，有沒有社工單位可以幫助我！