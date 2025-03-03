米可白目睹未婚夫擁吻小三　當場抓姦「不倫戀」崩潰痛哭賞巴掌！

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情進入白熱化階段，今晚（3日）將播出王燦飾演的曉剛與賴慧如飾演的麗美不倫姦情被揭穿的震撼場面，這段禁忌之戀將如何收場，引發觀眾熱烈討論。

▲米可白、王燦、賴慧如在《好運來》陷入三角戀。（圖／民視提供）

劇中文琪（米可白飾）意外撞見曉剛與麗美身穿婚紗禮服、深情擁吻的畫面。心碎的文琪怒不可遏，當場痛斥兩人背叛，並賞了曉剛及麗美巴掌。米可白透露，拍攝這場戲時，她情緒湧上心頭，直接打到王燦的臉頰，讓男方的臉瞬間變紅。

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▲米可白、王燦、賴慧如在《好運來》陷入三角戀。（圖／民視提供）

對此，米可白感謝現場工作人員的專業，讓大家順利完成拍攝。談及這場重頭戲，米可白表示「當下真的情緒湧上心頭，完全是角色上身，打下去的瞬間，感覺自己也跟著心碎了。」她也坦言，拍攝前一晚她還特別做了功課，反覆揣摩文琪的心情，希望能將角色的傷心欲絕詮釋到位。

▲米可白、王燦、賴慧如在《好運來》陷入三角戀。（圖／民視提供）

賴慧如則表示，這場戲的情緒非常重，所以大家打的巴掌都是來真的，她回憶並說道「最印象深刻的就是這場戲情緒很重，所以大家打的巴掌都是來真的。」她也提到，拍攝前她與王燦、米可白三人特別花了許多時間溝通，希望能在鏡頭前呈現最真實的情緒反應。

▲米可白、王燦、賴慧如在《好運來》陷入三角戀。（圖／民視提供）

劇情原本設定賴慧如要被打兩個巴掌，但在拍攝時，王燦卻在賴慧如要被打第二個巴掌時，下意識地用手擋住。王燦表示，他就是下意識地想保護對方。賴慧如坦言，那一刻有心動了一下，覺得王燦很帥。

▲米可白、王燦、賴慧如在《好運來》陷入三角戀。（圖／民視提供）

王燦則笑說，演反派就是這樣，該來的都逃不過，感謝編劇給他一個痛快，更分享，其實在拍攝這場戲前，他內心非常掙扎，因為他知道曉剛的行為會讓觀眾非常生氣，但他身為演員，必須忠於角色，將曉剛的複雜情感呈現出來。

▲米可白、王燦、賴慧如在《好運來》陷入三角戀。（圖／民視提供）