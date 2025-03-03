ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

米可白目睹未婚夫擁吻小三　當場抓姦「不倫戀」崩潰痛哭賞巴掌！

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情進入白熱化階段，今晚（3日）將播出王燦飾演的曉剛與賴慧如飾演的麗美不倫姦情被揭穿的震撼場面，這段禁忌之戀將如何收場，引發觀眾熱烈討論。

▲米可白、王燦、賴慧如在《好運來》陷入三角戀。（圖／民視提供）

▲米可白、王燦、賴慧如在《好運來》陷入三角戀。（圖／民視提供）

劇中文琪（米可白飾）意外撞見曉剛與麗美身穿婚紗禮服、深情擁吻的畫面。心碎的文琪怒不可遏，當場痛斥兩人背叛，並賞了曉剛及麗美巴掌。米可白透露，拍攝這場戲時，她情緒湧上心頭，直接打到王燦的臉頰，讓男方的臉瞬間變紅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲米可白、王燦、賴慧如在《好運來》陷入三角戀。（圖／民視提供）

▲米可白、王燦、賴慧如在《好運來》陷入三角戀。（圖／民視提供）

對此，米可白感謝現場工作人員的專業，讓大家順利完成拍攝。談及這場重頭戲，米可白表示「當下真的情緒湧上心頭，完全是角色上身，打下去的瞬間，感覺自己也跟著心碎了。」她也坦言，拍攝前一晚她還特別做了功課，反覆揣摩文琪的心情，希望能將角色的傷心欲絕詮釋到位。

▲米可白、王燦、賴慧如在《好運來》陷入三角戀。（圖／民視提供）

▲米可白、王燦、賴慧如在《好運來》陷入三角戀。（圖／民視提供）

賴慧如則表示，這場戲的情緒非常重，所以大家打的巴掌都是來真的，她回憶並說道「最印象深刻的就是這場戲情緒很重，所以大家打的巴掌都是來真的。」她也提到，拍攝前她與王燦、米可白三人特別花了許多時間溝通，希望能在鏡頭前呈現最真實的情緒反應。

▲米可白、王燦、賴慧如在《好運來》陷入三角戀。（圖／民視提供）

▲米可白、王燦、賴慧如在《好運來》陷入三角戀。（圖／民視提供）

劇情原本設定賴慧如要被打兩個巴掌，但在拍攝時，王燦卻在賴慧如要被打第二個巴掌時，下意識地用手擋住。王燦表示，他就是下意識地想保護對方。賴慧如坦言，那一刻有心動了一下，覺得王燦很帥。

▲米可白、王燦、賴慧如在《好運來》陷入三角戀。（圖／民視提供）

▲米可白、王燦、賴慧如在《好運來》陷入三角戀。（圖／民視提供）

王燦則笑說，演反派就是這樣，該來的都逃不過，感謝編劇給他一個痛快，更分享，其實在拍攝這場戲前，他內心非常掙扎，因為他知道曉剛的行為會讓觀眾非常生氣，但他身為演員，必須忠於角色，將曉剛的複雜情感呈現出來。

▲米可白、王燦、賴慧如在《好運來》陷入三角戀。（圖／民視提供）

▲米可白、王燦、賴慧如在《好運來》陷入三角戀。（圖／民視提供）

▲米可白、王燦、賴慧如在《好運來》陷入三角戀。（圖／民視提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

推薦閱讀

快訊／孫協志夏宇童結婚了！　穩交6年報喜：童協不再只是好朋友

快訊／孫協志夏宇童結婚了！　穩交6年報喜：童協不再只是好朋友

峮峮90度鞠躬「邊荷律伸手急遮」！被拍險走光一幕 驚：我都沒發現

峮峮90度鞠躬「邊荷律伸手急遮」！被拍險走光一幕 驚：我都沒發現

蹦闆爆知名網美私下接客！　「公開陪睡驚人價碼」洩女方明顯特徵

蹦闆爆知名網美私下接客！　「公開陪睡驚人價碼」洩女方明顯特徵

周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！　昆凌驕傲曝「愛子正面合照」

周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！　昆凌驕傲曝「愛子正面合照」

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

女星凍卵找女醫師「突換男院長上陣」！內診被看光怒控：無法接受

女星凍卵找女醫師「突換男院長上陣」！內診被看光怒控：無法接受

大S爆上億遺產分配完成！「3摯愛繼承」汪小菲代理　協議內幕曝光

大S爆上億遺產分配完成！「3摯愛繼承」汪小菲代理　協議內幕曝光

大S上億遺產分配完成！S媽被問具俊曄「轉讓進度」　20字沉痛發聲

大S上億遺產分配完成！S媽被問具俊曄「轉讓進度」　20字沉痛發聲

奧斯卡／亞當山德勒「穿便服」大鬧典禮！　台下大吼：為什麼羞辱我

奧斯卡／亞當山德勒「穿便服」大鬧典禮！　台下大吼：為什麼羞辱我

好萊塢最有錢女星是她！　「財產是泰勒絲兩倍」驚人背景起底

好萊塢最有錢女星是她！　「財產是泰勒絲兩倍」驚人背景起底

范瑋琪大陸復出「演唱會爆鎖票黑幕」！5票價公開 網：只賣掉380

范瑋琪大陸復出「演唱會爆鎖票黑幕」！5票價公開 網：只賣掉380

唐綺陽運勢／雙魚感情「睜眼看清楚」獅子舊情復燃！金牛多出門有桃花

唐綺陽運勢／雙魚感情「睜眼看清楚」獅子舊情復燃！金牛多出門有桃花

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／孫協志夏宇童結婚了！　穩交6年報喜：童協不再只是好朋友

峮峮90度鞠躬「邊荷律伸手急遮」！被拍險走光一幕 驚：我都沒發現

蹦闆爆知名網美私下接客！　「公開陪睡驚人價碼」洩女方明顯特徵

周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！　昆凌驕傲曝「愛子正面合照」

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

女星凍卵找女醫師「突換男院長上陣」！內診被看光怒控：無法接受

大S爆上億遺產分配完成！「3摯愛繼承」汪小菲代理　協議內幕曝光

大S上億遺產分配完成！S媽被問具俊曄「轉讓進度」　20字沉痛發聲

奧斯卡／亞當山德勒「穿便服」大鬧典禮！　台下大吼：為什麼羞辱我

好萊塢最有錢女星是她！　「財產是泰勒絲兩倍」驚人背景起底

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

好運來, 米可白, 王燦, 賴慧如

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 木村拓哉電影《型男主廚》台灣上映日曝！票房破40億宣布翻拍韓劇
  2. 台14萬琵琶女神「只是胸部最強」被酸爆！回應EQ超高：好像被誇獎
  3. 五堅情、頑童MJ116首度聯手！　婁峻碩、小春合體開簽售會
  4. 萊恩雷諾斯不要看！《綠光戰警》宣布重啟　HBO改編拍影集版
  5. 賈永婕「禁止老公傳1照」否則封鎖！結婚22年第一次發生…要求4點
  6. 唐治平夢見媽媽「難走出喪母之痛」！　慟喊：投胎回來當我小孩
  7. 黃冠智學說「雞語」改當寵物溝通師　詹懷雲吃醋對象竟然是隻雞！
  8. 米可白目睹未婚夫擁吻小三　當場抓姦「不倫戀」崩潰痛哭賞巴掌！
  9. 奧斯卡／安德林布洛迪守下「最年輕影帝」　甜茶台下熱吻凱莉珍娜
  10. 杜韋立穿肉色褲「淋水變透明」　游書庭驚：看到了！

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366