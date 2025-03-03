《死了一個女記者》命案真相反轉！柯淑勤親女兒客串…結局藏2彩蛋

記者黃庠棻／台北報導

《死了一個娛樂女記者之後》上週末迎來大結局，讓人好奇已久林姵亭的命案真相終於水落石出，網友大呼「結局真的完全沒猜到！」精采劇情也已連續三週登上Netflix台灣影集排行榜。

▲《死了一個娛樂女記者之後》林予晞、薛仕凌聯手查真相。（圖／鏡文學提供）

八大戲劇台上週日最終回收視也表現亮眼，在女性25-49收視族群中，再度摘下週日華語劇收視冠軍，女性35-44觀眾收視表現更高，來到0.61的較佳收視，其中林予晞潛入招待所遭生命威脅、宋柏緯及時出手解救的橋段，收視高點飆至0.63。

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最後兩集中，飾演媒體大亨梁辰漢的李銘忠，爆打了好幾位劇中角色！他和林予晞、王渝萱、宋柏緯等演員在招待所中都有相當激烈的動作戲，掐脖子、互毆、拖拽樣樣來。今（3）日釋出動作戲的花絮中，林予晞表示工作人員事前都有對好動作、規劃招式，她說雖然被李銘忠掐到了脖子穴道，但仍然稱讚讓她微微感受到呼吸困難、掐得很剛好，因為「要演呼吸困難是很辛苦的」。

▲《死了一個娛樂女記者之後》播出大結局。（圖／鏡文學提供）

而另一個被掐脖子的王渝萱在正式演出前，竟發下豪語「如果我今天很認真打的話，可能可以贏他！」她發言笑倒眾人，但實際演出畫面令觀眾相當膽戰心驚，更是讚譽有加「王渝萱詮釋的令人信服，讓人對角色產出更多的不捨」、「姵亭、知君你們都是可敬的記者！」

▲《死了一個娛樂女記者之後》播出大結局。（圖／鏡文學提供）

大結局在招待所中，還有馬力歐做為最後曝光的特別演出者，他飾演有特殊性癖好的檢察官，和林予晞有一場令人屏息的對手戲。向來演什麼像什麼的馬力歐，第一日上戲時就說「我這次就是要演好一個色胚！」他在試戲時和導演、林予晞共同討論兩人要如何互動、利用房間中各種道具情趣用品，對於這個角色的思考模式、動作邏輯他都一一分析，讓林予晞不禁稱讚「是滿分的變態！」另類的稱讚讓馬力歐超開心。兩人對戲的橋段也為招待所內沉重且緊張的氛圍添加了不同的節奏，堪稱神來之筆。

▲《死了一個娛樂女記者之後》播出大結局。（圖／鏡文學提供）

而隨著劇情走到尾聲，林予晞與薛仕凌的角色共同揭露出了娛樂圈的性醜聞，宛若現實社會的劇情般，劇中許多遭受性侵的受害者在最後一集中選擇發聲，飾演記者的林予晞及路嘉欣輪流訪問受害者時，兩人十分投入，林予晞握著對方的手，對戲對到不禁眼眶泛紅；而路嘉欣則是溫柔地引導飾演受害者的演員，讓對方超快速進入情緒。

▲《死了一個娛樂女記者之後》播出大結局。（圖／鏡文學提供）

其中一位飾演受害者的杜蕾也是此段彩蛋，因為媽媽柯淑勤也同在本劇飾演王牌經紀人，柯淑勤很剛好的選這天來現場修剪頭髮，問起杜蕾媽媽「順便來探班」會不會緊張，她笑說「完全不會啊！」她也表示，希望能透過這樣的演出，鼓舞其他有類似遭遇的受害者勇敢發聲。

▲《死了一個娛樂女記者之後》播出大結局。（圖／鏡文學提供）

隨著完結篇播出，劇中也可聽到演唱過無數影集配樂的法蘭所創作的插曲《Too Old To Make A Mess》，這首歌是法蘭為了戲裡追查高中閨密性侵真相而丟了性命的林姵亭所量身打造的歌曲，隨著王渝萱所飾演的林姵亭過世，她與閨密小安的回憶一一浮現，而這首歌曲輕柔地與回憶畫面相襯，讓觀眾的情緒隨之堆疊到高點。

▲《死了一個娛樂女記者之後》播出大結局。（圖／鏡文學提供）

法蘭也分享了她創作的心情「有時候覺得真正綑綁我們的，不是明文的規定，反而是那些不成文的規則。當周遭一切都在墜落，願每個人都能找到破窗器，往擊破點狠狠地砸，勇敢砸出生天」。

▲《死了一個娛樂女記者之後》播出大結局。（圖／鏡文學提供）

雙導演梁秀紅、吳旻炫執導的《死了一個娛樂女記者之後》，故事講敘菜鳥女記者林姵亭（王渝萱飾）死於夜店極樂毒趴的命案震驚全社會，娛樂記者劉知君（林予晞 飾）與狗仔攝影莊大海（薛仕凌 飾）攜手追查真相，但卻發現背後竟隱藏著娛樂圈最黑暗的性醜聞，他們更深陷一場巨大的權力風暴之中……。《死了一個娛樂女記者之後》在Netflix、中華電信MOD、Hami video、CATCHPLAY+台灣、印尼持續熱播中，3月9日起每週日晚間九點於CATCHPLAY電影台61頻道播出。