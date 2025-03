奧斯卡／《艾諾拉》連拿五獎！導演西恩貝克大滿貫　樂喊：我媽媽生日

記者蕭采薇/綜合報導

奧斯卡金像獎台灣時間3日在洛杉磯好萊塢杜比劇院舉行,已經獲得坎城金棕櫚獎的《艾諾拉》,更在奧斯卡寫下驚人紀錄,六項入圍拿了五項,不僅是本屆最大贏家,導演西恩貝克個人入圍的獎項全得獎,更是難得的「大滿貫」,共拿下包括:最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳原創劇本和最佳剪輯。

▲《艾諾拉》導演西恩貝克(Sean Baker)。(圖/路透)

導演西恩貝克(Sean Baker)是獨立導演出身,《艾諾拉》也是由他親自編寫劇本和剪輯,因此成為本次上台最多次的領獎人。西恩貝克的故事常以社會中較少被關注的弱勢群族為主題,《艾諾拉》敘述一名性工作者,卻愛上來自俄羅斯的恩客富少,女主角麥琪麥迪遜更為此練習了五個月的鋼管舞。

西恩貝克將獎項獻給這些帶給他靈感的人:「我要感謝性工作者們的幫助,他們分享了自己的故事。多年來,他們向我分享人生經歷,我對此深表敬意。」而同時獲得編劇、導演和剪輯獎,西恩貝克也笑說:「他們剛好分佔了我工作各三分之一的時間。」

▲《艾諾拉》導演西恩貝克大滿貫,拿下最佳影片、最佳導演、最佳剪輯和最佳原創劇本獎。(圖/路透)

西恩貝克也發揮影響力,在台上呼籲觀眾,在這個串流的時代,「不要放棄去戲院看電影!」他說:「我們是從哪裡愛上電影的?在電影院!大家一起在戲院觀看電影是一種體驗,我們可以一起笑,一起哭,一起驚恐地尖叫,或許還可以一起坐在寂靜中。在世界陷入嚴重分裂的時代,這一點比以往任何時候都更為重要,這是你在家裡根本無法得到的集體體驗。」

▲《艾諾拉》導演西恩貝克(右)與新科奧斯卡影后麥琪麥迪遜(左)。(圖/路透)

西恩貝克接著表示:「目前,看戲的體驗正受到威脅。電影院,尤其是獨立影院,正在苦苦掙扎,我們必須支持它們。」西恩貝克也笑說,他五歲時第一次被媽媽帶去看電影,「今天也是我媽媽的生日,祝她生日快樂。」

第97屆奧斯卡 完整得獎名單

最佳影片

《艾諾拉》 (Anora)

最佳男主角獎

《粗獷派建築師》安德林布洛迪

最佳女主角獎

《艾諾拉》麥琪麥迪遜

最佳男配角獎

《跳痛之旅》基倫考克金

最佳女配角獎

《璀璨女人夢》柔伊莎達娜

最佳導演

《艾諾拉》西恩貝克

最佳攝影

《粗獷派建築師》

最佳國際影片

巴西《我依然在此》(I’m Still Here)

最佳改編劇本

《秘密會議》

最佳原創劇本

《艾諾拉》

最佳短片

《I’m Not a Robot》

最佳動畫短片

《柏樹陰影下》

最佳動畫長片

《喵的奇幻漂流》

最佳紀錄短片

《紐約愛樂:唯一的她》(The Only Girl in the Orchestra)

最佳紀錄片

《你的國,我的家》(No Other Land)

最佳原創歌曲

《El Mal》(電影:《璀璨女人夢》)

最佳原創音樂

《粗獷派建築師》

最佳妝造

《懼裂》

最佳服裝設計

《魔法壞女巫》

最佳剪輯

《艾諾拉》

最佳音效

《沙丘:第二部》

最佳美術設計

《魔法壞女巫》

最佳視覺特效

《沙丘:第二部》