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奧斯卡／《艾諾拉》連拿五獎！導演西恩貝克大滿貫　樂喊：我媽媽生日

記者蕭采薇／綜合報導

奧斯卡金像獎台灣時間3日在洛杉磯好萊塢杜比劇院舉行，已經獲得坎城金棕櫚獎的《艾諾拉》，更在奧斯卡寫下驚人紀錄，六項入圍拿了五項，不僅是本屆最大贏家，導演西恩貝克個人入圍的獎項全得獎，更是難得的「大滿貫」，共拿下包括：最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳原創劇本和最佳剪輯。

▲《艾諾拉》導演西恩貝克（Sean Baker）。（圖／路透）

▲《艾諾拉》導演西恩貝克（Sean Baker）。（圖／路透）

導演西恩貝克（Sean Baker）是獨立導演出身，《艾諾拉》也是由他親自編寫劇本和剪輯，因此成為本次上台最多次的領獎人。西恩貝克的故事常以社會中較少被關注的弱勢群族為主題，《艾諾拉》敘述一名性工作者，卻愛上來自俄羅斯的恩客富少，女主角麥琪麥迪遜更為此練習了五個月的鋼管舞。

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西恩貝克將獎項獻給這些帶給他靈感的人：「我要感謝性工作者們的幫助，他們分享了自己的故事。多年來，他們向我分享人生經歷，我對此深表敬意。」而同時獲得編劇、導演和剪輯獎，西恩貝克也笑說：「他們剛好分佔了我工作各三分之一的時間。」

▲《艾諾拉》導演西恩貝克（Sean Baker）。（圖／路透）

▲《艾諾拉》導演西恩貝克大滿貫，拿下最佳影片、最佳導演、最佳剪輯和最佳原創劇本獎。（圖／路透）

西恩貝克也發揮影響力，在台上呼籲觀眾，在這個串流的時代，「不要放棄去戲院看電影！」他說：「我們是從哪裡愛上電影的？在電影院！大家一起在戲院觀看電影是一種體驗，我們可以一起笑，一起哭，一起驚恐地尖叫，或許還可以一起坐在寂靜中。在世界陷入嚴重分裂的時代，這一點比以往任何時候都更為重要，這是你在家裡根本無法得到的集體體驗。」

▲《艾諾拉》導演西恩貝克（Sean Baker）。（圖／路透）

▲《艾諾拉》導演西恩貝克（右）與新科奧斯卡影后麥琪麥迪遜（左）。（圖／路透）

西恩貝克接著表示：「目前，看戲的體驗正受到威脅。電影院，尤其是獨立影院，正在苦苦掙扎，我們必須支持它們。」西恩貝克也笑說，他五歲時第一次被媽媽帶去看電影，「今天也是我媽媽的生日，祝她生日快樂。」

第97屆奧斯卡 完整得獎名單

最佳影片
《艾諾拉》 （Anora）

最佳男主角獎
《粗獷派建築師》安德林布洛迪

最佳女主角獎 
《艾諾拉》麥琪麥迪遜

最佳男配角獎 
《跳痛之旅》基倫考克金

最佳女配角獎
《璀璨女人夢》柔伊莎達娜

最佳導演
《艾諾拉》西恩貝克

最佳攝影
《粗獷派建築師》

最佳國際影片
巴西《我依然在此》（I’m Still Here） 

最佳改編劇本
《秘密會議》

最佳原創劇本
《艾諾拉》

最佳短片
《I’m Not a Robot》 

最佳動畫短片
《柏樹陰影下》

最佳動畫長片
《喵的奇幻漂流》 

最佳紀錄短片
《紐約愛樂：唯一的她》（The Only Girl in the Orchestra）

最佳紀錄片
《你的國，我的家》（No Other Land）

最佳原創歌曲
《El Mal》（電影：《璀璨女人夢》）

最佳原創音樂
《粗獷派建築師》  

最佳妝造
《懼裂》

最佳服裝設計
《魔法壞女巫》

最佳剪輯
《艾諾拉》

最佳音效
《沙丘：第二部》

最佳美術設計
《魔法壞女巫》

最佳視覺特效
《沙丘：第二部》

 

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