安芝儇加盟韓職！粉絲擔心不留台　親發文解答「我是高雄人」

記者張筱涵／綜合報導

韓國啦啦隊員安芝儇1日宣布加盟韓國的SSG Landers，消息一出，引發台灣球迷熱議，許多人擔憂她是否將離開台灣。對此，安芝儇在發表加盟聲明2小時後，再次發文，並強調自己「今年一樣會住在高雄」。

▲安芝儇加盟SSG Landers。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）



安芝儇於1日晚間在Instagram發文，回顧自己去年首次挑戰來台應援的經歷，並表示今年在南韓與台灣兩地的支持下，經過深思熟慮後，決定在新賽季同時於韓國與台灣進行應援活動。她感謝SSG Landers球團願意接受這項安排，也強調將全力以赴，帶給球迷更多交流與活動。

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▲安芝儇表示未來會台韓兩邊跑。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）



在這篇貼文下，可以看見許多台灣粉絲討論著安芝儇是不是要離開台灣啦啦隊。可能是看見大家的留言，安芝儇在發完加盟文章2個小時後，於Threads表示：「我今年一樣還是會住在高雄，之後也會繼續愛台灣、愛台鋼，在台灣我感受到很多的愛還有力量，雖然今年在韓國也會跳應援，但是我會在台灣展現更多不同的面貌，因為我是高雄人！請繼續支持台鋼還有我。」

破百位粉絲湧入安芝儇Threads貼文留言，「看來小豬豬加盟韓國嚇到台灣粉了」、「你要早點說啊，剛剛看到消息心臟一直撲通撲通跳」、「兩邊跑要顧好身體別太累了」、「高雄人挺妳，希望今年應援的場數不會比去年少」、「加油，記得要注意身體喔，真的不行就不要勉強」。