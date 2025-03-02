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育6男5女每餐怎麼煮？　日主婦YTR親下廚「6菜13碗飯排開超驚人」

記者張筱涵／綜合報導

日本人氣YouTube頻道「親密大家族」（なかよしだいかぞく）於2月23日發布新影片，標題為「【大家族】久違地買到便宜的高麗菜，因此做了兩種口味的高麗菜捲作為家庭晚餐」，影片內容展現了這個擁有6男5女的大家庭如何準備豐盛的一餐，吸引大批觀眾關注。

▲▼大家庭YTR。（圖／翻攝自YouTube／なかよしだいかぞく）▲▼大家庭YTR。（圖／翻攝自YouTube／なかよしだいかぞく）

▲親密大家族的媽媽拍下料理過程。（圖／翻攝自YouTube／なかよしだいかぞく）

「親密大家族」頻道主要記錄日常生活，包含料理、購物分享、旅行等多元內容，頻道訂閱數已突破53.1萬人。此次影片特別強調，受到物價上漲影響，高麗菜價格持續飆升，這次難得買到優惠價格，便決定以高麗菜捲作為主菜，並搭配炸雞排、蒜香炒蝦、凱薩沙拉以及焗烤茄子番茄等料理。

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影片中，料理過程井然有序，從切洋蔥、準備食材到混合絞肉、雞蛋與調味料，每個步驟都展現出主婦對料理的熟練度與效率。這次高麗菜捲分為兩種口味，一種是和風風味，加入高湯塊、鹽、胡椒與醬油；另一種則為番茄風味，使用高湯塊、番茄醬、罐裝番茄與伍斯特醬進行調味，讓家人享受不同層次的口感。

▲▼大家庭YTR。（圖／翻攝自YouTube／なかよしだいかぞく）▲▼大家庭YTR。（圖／翻攝自YouTube／なかよしだいかぞく）▲▼大家庭YTR。（圖／翻攝自YouTube／なかよしだいかぞく）

▲媽媽展現好手藝且有條不紊地完成一道道菜。（圖／翻攝自YouTube／なかよしだいかぞく）

除了高麗菜捲，影片中還展示如何充分利用食材，將剩餘的高麗菜製作成凱薩沙拉，並同步進行炸肉餅與蒜香炒蝦等料理。隨著一道道美味菜餚陸續完成並擺上餐桌，可見6道菜的量都很大，放上一家人的飯碗後，更是令人驚訝讚嘆。

影片發布後，觀眾紛紛留言讚嘆，「光是做高麗菜捲就已經很不容易了，竟然還做了炸雞排，真的太神了！料理過程流暢又高效，品項超豐富」、「完全手作料理，真的很厲害」、「每次看影片都被媽媽的好手藝和料理的豐富品項驚艷到」。

▲▼大家庭YTR。（圖／翻攝自YouTube／なかよしだいかぞく）

▲媽媽最後擺開6道佳餚和13碗飯，畫面超驚人。（圖／翻攝自YouTube／なかよしだいかぞく）

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親密大家族, 大家庭, 料理

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