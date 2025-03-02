YTR High咖上皮拉提斯遭威脅 ！　控名店6罪狀：教練只培訓1周就教課

記者孟育民／台北報導

藝人High咖從節目《大學生了沒》班底出道，現轉戰當YouTuber。日前他踢爆知名網紅皮拉提斯教室欺騙消費者，列出6項罪狀，包括強迫推銷、買了課程約不到教練、教練素質有問題、偽造教練資訊、提告學員教練、店長指導教練情勒體驗顧客、與教練簽下不合理合約等等，並公開多名網路上的受害者以及和離職教練對話，要店家出來面對，最後決定將影片收益全部捐給受害者，「這影片我半毛錢都不拿，能幫的我盡量幫。」他強調說的話都有憑有據，如有不實願走法律責任。





▲▼High咖踢爆知名皮拉提斯教室。（圖／翻攝自YouTube／High咖-邱志恒）

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回顧整起事件，High咖在2025年去該教室的三重館體驗，結束後先被教練推銷總價要14萬的108堂課程，聽到High咖想多去其他地方了解後，教練當場變臉說：「那你就是浪費我時間。」過程中不斷情緒勒索、強迫推銷，直言：「我們老師就是最好的，你不需要去其他地方體驗。」眼見推銷無果，直接掉頭走人。

不愉快的經驗讓High咖發了限時動態分享，但隻字未提店家名稱，卻接到店家威脅電話，要求下架貼文，High咖表示只是分享真實感受，並未提到店名，就是避免日後的爭吵，沒想到還是接到威脅電話，對方不但沒向顧客道歉、解決問題，也不說是否因此遭受損失、只是不斷發出警告，最後直接掛電話，讓他很是傻眼。

▲High咖接到對方電話傻眼。（圖／翻攝自YouTube／High咖-邱志恒）

事後他細查才驚覺已有不少受害者，教練與器材和學員數量不成正比，學員買了課程卻沒教練可以上課，上不到課也不能退費，且教練素質有問題，徵才廣告提到「零基礎」，僅培訓一個禮拜就能教課，讓他質疑：「很有可能教練只是上過一禮拜課的健身菜鳥！教練考到合作的證照還要排隊幾個月，所以很有可能一堂1600元的教練課，那個教練什麼證照都沒有！」

▲▼High咖表示該教室教練素質有問題，公開多個受害者。（圖／翻攝自YouTube／High咖-邱志恒）

也有離職教練提供聘用合約，店家為了增加專業形象，會在官網偽造教練證照，「只要教練沒有在職滿一年，不管你是不是身體因素，你就要賠30萬，10萬塊是他們的培訓費、20萬是違約金，10萬塊還要付5%的利息，繳不出來就從薪水扣，再不行就找律師告你。」讓High咖質問：「你是皮拉提斯還是暴力討債公司？」

▲該教室除了偽造教練資歷，還壓榨教練簽訂合約。（圖／翻攝自YouTube／High咖-邱志恒）

不少受害者紛紛分享自己的經歷，也有客人因為留言真實感受反被店家提告，黑料不斷。對此，店家也做出回應：「針對有跟邱先生（High咖）反應有爭議的學員、離職老師，我們願意開誠佈公，因爲目前您接收的資訊都是單向的，我們可以在您的見證下面對面逐一去處理，也會請教練當面把跟學員的約課紀錄、對話紀錄一起呈現，或是相關的證明一起提供出來，若是歸責於我方，我們一定會負責！」