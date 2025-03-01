飛鳥涼正妹歌手女兒也來了！　金嗓開唱〈何日君再來〉感動3000人

記者吳睿慈／台北報導

亞洲殿堂級歌神ASKA（飛鳥涼）於1日晚間在台北國際會議中心（TICC）開唱，除了個人時期的名曲，更準備包括〈SAY YES〉、〈YAH YAH YAH〉等百萬銷售經典，女兒宮崎薰也獻唱兩首，與父親在同個舞台演出，完美演繹世代的傳承。

▲飛鳥涼1日在台開唱。（圖／寬宏藝術、Welcome Music提供）



「ASKA CONCERT TOUR 2025 –WHO is ASKA !?–」從去年9月21日於東京揭開序幕，共演出超過30場。在2月14、15日的日本武道館後．ASKA緊接著展開包過台北在內的亞洲巡迴，六個月內唱超過35場，展現驚人的體力與身後的實力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

演唱會以1992年的專輯同名曲〈GUYS〉揭開序幕，包括和聲在內的9人編制樂團,此外還準備的包括〈邂逅〉、〈You are free〉、〈SAY YES〉、〈YAH YAH YAH〉、〈On Your Mark〉等八、九零年代超級神曲，當然他的個人代表曲〈開始時總是下著雨〉當然也是必唱。

▲飛鳥涼再次開金口唱〈何日君再來〉。（圖／寬宏藝術、Welcome Music提供）



而ASKA女兒Kaoru除了翻唱席琳狄翁的〈To Love You More〉，去年發行的個人單曲〈Cry〉，在父親ASKA的演唱會上獻聲，意義非凡；ASKA用他深厚的唱功詮釋〈何日君再來〉帶領現場近3千名觀眾重返31年前在台北體育場的回憶。

▲飛鳥涼帶來精彩演出。（圖／寬宏藝術、Welcome Music提供）

身穿招牌長版風衣的ASKA開心喊「大家久等了！」，用中文打招呼：「好久沒見了」，但講到一半突然卡詞 ，說「等一下」之後重新來過，他說：「我又回到了台灣，今天讓我們一起玩的開心吧！」結束台北場後，4月30日會在東京國際會議中心為本次巡迴畫下完美句點。