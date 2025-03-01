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獨家／歐漢聲熱愛重機投資近2千萬　任賢齊找他玩新計畫嚇到屁滾尿流

記者葉文正／台北報導

眾所周知知名主持人歐漢聲(歐弟)是重機重度愛好者，這次歐弟更把他全球限量500台「神獸級」的 DUCATI(杜卡迪) Superleggera V4騎出戶外讓《ETtoday新聞雲》獨家拍攝，而歐弟也提到，會如此熱愛重機，或許是跟小時候家境有關。而他也透露將與小齊哥(任賢齊)一起到沙漠馳騁，並許願解鎖全世界GP賽場的賽道，成為「最會過彎的男人」。

▲▼ 歐弟重機專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲歐弟獻出神獸DUCATI(杜卡迪) Superleggera V4讓記者拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

回憶自己的重機來時路，歐弟坦承小時候家裡很窮，當時最流行DIOR(50cc)，雖然一台只要28900元左右，但仍是買不起，後來這個願望常留在心裡，等手頭寬裕後他就慢慢買上來，也曾經擁有BMW，RC800等靚車，但在他心中，杜卡迪就像法拉利般的存在，目前手頭上擁有7輛杜卡迪，市價就要1500萬元，他帶來的Superleggera V4市價更已飆升到600萬元，光領牌費就要60萬。

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▲▼ 歐弟重機專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲ V4目前可說是歐弟的最愛。（圖／記者黃克翔攝）

歐弟買車買倒成為杜卡迪VIP，他也表示：「一開始買重機剛入門時，曾趴在哈雷重機店門口，臉貼在玻璃流口水，想要進入重機的世界，最早就是買哈雷，後來發現自己好像不適合這風格，所以拿去改裝，就找上在德國拿到手工車改造冠軍的老闆，請他改車就沒車了，此外修杰楷跟坤達也是杜卡迪愛好者，也買過MONSTER跟DISEL合作的車款，都很剽悍且帥氣。

▲▼ 歐弟重機專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 歐弟從內湖家中騎車到深坑只花了20分鐘。（圖／記者黃克翔攝）

歐弟也坦言，其實進入杜卡迪並不輕鬆，「剛開始覺得這種動力怪獸很猛爆，要有騎乘技術，需要不斷練習，有次在山路騎得不好，還默默流淚，覺得自己不適合騎乘，後來參加DRE安全訓練，也參加國際DRE訓練，慢慢對賽車越來越有興趣，現在每年都訓練兩次，希望未來陸續能騎各國賽道完成夢想。

▲▼ 歐弟重機專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 歐弟有這輛神獸真的可以好好臭屁一番。（圖／記者黃克翔攝）

馬來西亞雪邦賽道，龍木島賽道也挑戰，也去了泰國武里南賽道，台灣則是在南部大鵬灣賽道，常常去練習，接下來想要去鈴木賽道，「杜卡迪也會幫我報名賽道安全講師，任務像教練，可以帶學員，教他們安全的騎乘方式，既快速又安全的保護自己。

▲歐漢聲重機收藏。（圖／歐漢聲IG odsurf）

▲歐漢聲騎上神獸，過彎時相當帥氣。（圖／歐漢聲IG odsurf）

歐弟也透露，騎跑車需要訓練，台灣的路比較適合小一點的車，「我比較喜歡騎快車，所以直接進入杜卡迪，曾擁有15輛重車，現在留在身邊的有11輛，要常常發車暖車，一台台換著騎，但回到家怕影響鄰居，會熄火再滑進停車場。

▲歐漢聲重機收藏。（圖／歐漢聲IG odsurf）

▲這台哈雷是歐弟第一台重機，目前也改裝成他喜歡的樣貌。（圖／歐漢聲IG odsurf）

而他騎出來讓記者拍攝的Superleggera V4，目前市價已經飆升到600萬元，這輛，是限量版本合金版本，家中也還有凱旋的1200RS，還有一台布馬號(由Monkey改裝)，因為我是《七龍珠》粉絲，請廠商用泰國廠的MONKEY改裝，拿到手時，鳥山明老師剛好過世，回他也很喜歡機械工業，畫的機械也引起我興趣，我也是這樣才這麼愛摩托車。

▲歐漢聲重機收藏。（圖／歐漢聲IG odsurf）

▲歐漢聲重機收藏之一，DUCATI STREETFIGHTER V4。（圖／歐漢聲IG odsurf）

而騎車終究是有一定風險，歐弟也談到老婆看法：「其實她非常支持我的興趣，叫我路上小心，但我比較少載她，除非是騎休旅車才會載人，也跟女兒說，不准讓人家載，要就自己騎，畢竟我每天刷IG，看到很多不同事故，不斷研究在路上怎麼保護自己。要注意車輛動向，重機也越來越多，要充分學習用路方式，尊重對方才安全。」他說也的確有遇到兩輪跟四輪的切換道沒有非常互相替對方想，有遇過，要防禦性駕駛，平常也遠離看手機的駕駛，也要遠離大卡車駕駛，避免風險上身。

▲歐漢聲重機收藏。（圖／歐漢聲IG odsurf）

▲歐漢聲重機收藏之一， DUCATI SUPERSPORT MH900E。（圖／歐漢聲IG odsurf）

為了讓自己騎重機更投入，他也買了不少件安全氣囊車衣，「建議朋友都要買，重機越來越多，騎超過30公里主要也方便，尤其若有情況發發生，常常胸骨肋骨最要緊，騎車煞車時是肉包鐵，有突發狀況要使用前煞，因後煞的話後輪會翹起，多用後煞，讓後輪能沉下去穩住車身。」

▲歐漢聲重機收藏。（圖／歐漢聲IG odsurf）

▲歐漢聲重機收藏之一，DUCATIMONSTER 1100 EVO DIESEL。（圖／歐漢聲IG odsurf）

歐也笑說，第一次把Superleggera V4騎出來是跟林志穎的法拉利出遊，這是第二次騎出來，也是他目前的最愛，畢竟在杜卡迪要累積最愛點數後，才可以買2026最新神獸。賽道成績好，也表示二女兒叫ROSSI是因為有一輛這台車。大女兒叫JOJO，是因《JOJO冒險野郎》是我最喜歡的動漫，所以才取名JOJO，V4領牌費就要60萬，因排放量高，是以有領牌的人並不多。

▲歐漢聲重機收藏。（圖／歐漢聲IG odsurf）

▲歐漢聲重機收藏之一，DUCATIDIAVEL TITANIUM。（圖／歐漢聲IG odsurf）

而他也談到跟好友的冒險計畫：「小齊哥希望我趕快拿到國際賽車執照，希望我去走泥巴地跟達卡拉力賽，所以我已經去泰國進行泥地訓練，讓我嚇到屁滾尿流，像泥地跟沙地跟突坡，要能習慣後輪滑動，比賽道真的很恐怖，我在GP賽道，騎到280KM-290KM都沒有打滑，我想試試這種越野賽車，他說很多人挑戰時受傷，小齊哥自己的肋骨跟手也都斷過。」可見其危險性之高。歐弟想跟任賢騎到內地騎沙漠，希望趕快拿到證照，好不容易「鑽石舞台」演唱會忙完，希望今年趕快拿到證照，再拿安全駕駛講師資格證，讓資歷更完整。

歐弟也談到熱愛重機的原因，「因為騎重機就是會讓我非常專注，騎摩托車兩輪乘載的是靈魂，而且騎摩托車很好，不能看手機跟吃便當，長期有專注力之下，能習慣性的全神貫注，把煩惱拋在後面，騎的時候覺得自己很帥，是純粹為自己而騎。目前也已環島兩次，也上過武嶺，阿里山，未來將挑戰梅山36彎。

歐弟也說，之前每天會騎車到北宜吃早餐，只有下雨天不騎，台灣賽道可以兩三個月就參加一次，國外則是一年去兩次，拿到DRE證照後，每年去賽道的次數變更多，未來想要全球制霸，最後一條賽道就是紐柏林，聽說是大魔王賽道。

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