中島美嘉林口催淚開唱！　曾失聰絕望〈我也曾想一了百了〉當場唱到哭了

記者吳睿慈／桃園報導

日本歌姬中島美嘉睽違6年來台辦專場，連續2天在林口體育館開唱，一共吸引1萬名歌迷到場。她1日以抒情歌曲〈SYMPHONIA / 知りたいこと、知りたくないこと〉揭開序幕，戴上串滿珠子的垂簾式帽子，舞台整體充斥著神秘氛圍，療癒暖聲漸漸傳開，帶來演唱會第一首歌，台下掀起熱烈尖叫聲迎接天后登場。

▲▼中島美嘉睽違6年來台舉辦專場演唱會，第一套衣服就展現曼妙身材，胸前刺青曝光。（圖／記者黃克翔攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

中島美嘉亞洲巡迴演唱會2025台北場1、2日在林口體育館展開，她穿著一身神秘黑色套裝現身於舞台上，帶來歌曲〈SYMPHONIA / 知りたいこと、知りたくないこと〉，接著唱到第二首歌〈最美好的自己〉，她脫下帽子秀出華麗的粉紅色長睫毛，開深V的服裝露出胸前刺青並展現曼妙身材，天后42歲保養得宜，氣勢更是磅礴，引爆全場尖叫聲。

前三首以抒情步調揭開演唱會序幕，中島美嘉在唱到《NANA》主題曲〈GLAMOROUS SKY〉時，換上龐克風帥氣裝扮，她大喊一聲中文「大家好！」炒熱氣氛。過去寡言神秘的她，這次來台多了更親切的一面，露出靦腆笑容打招呼：「大家好，我是中島美嘉，非常謝謝大家來到我的演唱會，我來台北非常多次，包括自己旅行也有來。」

▲▼中島美嘉造型多變，唱到第四首時轉換成龐克風。（圖／記者黃克翔攝）



歌單滿滿都是回憶，中島美嘉坦言「很感謝在我的職涯裡有這麼多首歌可以唱，所以我也很煩惱要把什麼歌放入歌單裡，因為有太多歌想要唱給大家聽，所以為大家準備了一連串的組曲」，帶來驚喜的金曲串燒，從〈ALWAYS〉、〈ORION〉唱到〈STARS〉等。

▲中島美嘉唱〈曾經我也想過一了百了〉時，情緒一時湧上來哭了。（圖／記者黃克翔攝）



中島美嘉曾飽受「耳咽管開放症」之苦長達15年，一度失聰暫停所有演藝活動，歌曲〈曾經我也想過一了百了〉講述著絕望的心情，卻意外降低了日本當年的自殺率。她1日在台獻唱，催淚的嗓音唱著神曲〈曾經我也想過一了百了〉，以她獨有的方式演繹，此時台下為她加油打氣，她則以嘴型回應「謝謝」，留下真摯的眼淚，她先是別過頭擦淚繼續唱歌，但唱到歌曲尾聲時，還是忍不住哽咽，真情流露令人看得動容。