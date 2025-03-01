方大同41歲病逝震撼樂壇！　王力宏長文痛悼：世界失去了特別的光

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌王方大同今（1日）被唱片公司證實，抗病五年，已在21日因病辭世，享年41歲，他生前和許多大牌歌手都有合作，音樂才華備受眾多年輕音樂人景仰，突如其來的死訊震驚音樂圈。曾和他合作過歌曲〈FLOW〉的歌王王力宏，也寫下長文哀悼這位音樂好友。

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▲方大同曾和王力宏有過歌曲、電影合作。（圖／賦音樂提供）

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王力宏和方大同曲風相似，也都是成長於美國，王力宏遺憾表示：「今天方大同的離去，讓世界失去了一道特別的光。」更讚方大同「是我所認識的最有天賦、最獨特的藝術家之一。」表示方大同彷彿來自另一個時空，完全在不同的層次上運作，「他的思維方式、說話方式、創作，演奏樂器的方式都充滿獨特性。」

他表示，方大同過去客串過他的電影《戀愛通告》，他也客串了方大同的專輯，「都是我莫大的榮幸，而在這些藝術合作中，我們成為了真正的朋友。」也因為方大同讓他深深了解：「你的音樂有多好，取決於你的人有多好，而方大同，正是這樣一位優秀的人。善良、溫和、害羞、深思熟慮，內心世界極其豐富。他一生吃素，始終信仰的戒律保持純淨的身心。他的信仰不僅塑造了他的生活方式，更體現在他的音樂與待人接物中。」有一次兩人一起吃素時，方大同說：「只需要一支蠟燭，黑暗就無法存在。」他悼念好友：「今天，他離開了，但他的光不會熄滅。方大同一路好走，安息，願他的音樂永遠流傳。」

此外，包括小S、王心凌、盧廣仲、A-Lin、小宇、王詩安、蘇永康、鄧紫棋、鼓鼓、韋禮安、吳卓源、容祖兒、嚴爵、蛋堡、艾怡良、ØZI 、林俊傑、徐若瑄等人也紛紛發文，痛悼這位音樂才子的英年早逝。