主持曾智希婚禮「36年來第一次抽中捧花」！徐凱希驚：剛抽到懷孕氣球

記者潘慧中／綜合報導

曾智希2022年證實和陳志強結婚後，2月底在萬豪酒店席開53桌補辦婚禮，主持人則是陳大天和徐凱希。徐凱希事後在社群網站興奮地說，這不只是她首度主持婚禮，更是她第一次抽中捧花！

▲徐凱希人生第一次抽中捧花。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



徐凱希坦言以前都一概拒絕主持婚禮的邀約，「因為覺得自己勝任不了，當婚禮主持人壓力實在太大了」，但這次因為有陳大天的推薦，才讓她心生勇氣，「也很謝謝強哥和智希的信任，還有大天的carry！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳大天和徐凱希一起主持陳志強與曾智希的婚禮。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu、記者周宸亘攝）



最令徐凱希驚喜的是，她居然抽中了捧花！她坦言之前已經上台抽了超過10次的捧花，如今主持婚禮竟「第一次抽中真的受寵若驚」，讓她想起前陣子參加黃鈺文（米奇）的性別趴時，也抽到了懷孕氣球，「難道老天冥冥之中有安排⋯⋯？」

徐凱希此話一出，讓不少圈內好友都興奮留言。黃鈺文希望36歲的她能早日找到適合的另一半，愛雅也放話「坐等妳婚禮」，巫苡萱則直呼「幸福要來了」，顯然朋友們都很替她開心。

徐凱希IG全文：

昨天獻出了我人生第一次的婚禮主持

以前有人來問的時候我都一概拒絕

因為覺得自己勝任不了

當婚禮主持人壓力實在太大了

這次因為大天推薦我給新人

所以讓我有了勇氣

也很謝謝強哥和智希的信任

還有大天的carry

然後我居然還抽中了捧花

人生已經上台抽了超過十次的捧花

第一次抽中真的受寵若驚

今年黃米奇性別趴我也抽到懷孕氣球

難道老天冥冥之中有安排⋯⋯