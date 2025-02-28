薛楷莉美國當護理師「顧3病人準時下班」！　薪水護病比台灣好

記者陳芊秀／綜合報導

台灣近期醫療體系面臨護理師離職潮，導致急診室與加護病房（ICU）人力短缺，引發社會廣泛關注。而正在美國擔任護理師的前主播薛楷莉28日PO文，分享自己在美國擔任護理師的經驗，還列出全球護理師稅前年薪的排行榜。

▲薛楷莉美國當護理師。（圖／翻攝自臉書）

薛楷莉提到，看到台灣急診變「擠診」的新聞後，感觸良多，並分享在美國工作的情況。她寫道：「今天照顧3位病人，準時下班。」此外，她列出了全球護理師稅前年薪的前五名國家，分別是盧森堡（約270萬台幣）、美國（約260萬台幣）、瑞士（約230萬台幣）、澳洲（約210萬台幣）及紐西蘭（約170萬台幣）。

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相較之下，台灣護理師的年薪約69萬台幣，明顯低於鄰近的日本（約138萬台幣）和香港（約138萬台幣），甚至也低於新加坡（約114萬台幣）和南韓（約105萬台幣）。而在全球範圍內，台灣的護理師薪資僅高於馬來西亞（約42萬台幣）、泰國（約36萬台幣）、菲律賓（約24萬台幣）及印度（約12萬台幣）。

有網友看到薛楷莉分享美國護理工作的情況後，不禁感嘆，即使美國物價高達台灣的3倍，薪水還是比台灣好。薛楷莉補充表示，美國的護病比台灣友善，雖然工作壓力不小，但待遇與工作環境仍優於台灣。也有網友留言指出，台灣的整體制度需要改革，薛楷莉提到美國急診的掛號費高達台幣6000元起跳，若進一步進行X光、CT檢查或抽血，帳單可能高達台幣30萬元，反問：「看看有沒有人還敢去急診隨便亂掛號？」