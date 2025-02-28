KIMIKO認了「懷念演藝圈的單純」！創業12年：無形壓力讓人疲憊

記者潘慧中／綜合報導

舞蹈老師KIMIKO（林睿君）以勻稱緊緻的窈窕身材為人所知，2012年跨足開發獨家運動輔具，自創品牌所推出的商品廣受好評。然而，她27日突然有感而發地說：「跨入商業圈後，我開始懷念演藝圈的單純。」

▲KIMIKO 2012年跨足開發獨家運動輔具。（圖／翻攝自Instagram／dancekimiko）



KIMIKO指出演藝圈雖然競爭激烈，但規則相對明確，「努力、才華、機遇，三者缺一不可」，只要做好表演就能贏得觀眾喜愛，「這種單純的追求，反而讓人感到踏實。」

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然而進入商業圈後，KIMIKO發現這個領域並非單純依靠能力、機遇就能立足，更多時候是利益交換與權力博弈，每一步都需要精心計算，每一句話都可能影響全局，「這種無形的壓力，讓人感到疲憊」，也讓她覺得這個圈子比演藝圈更難捉摸的原因。

▲KIMIKO自創品牌所推出的商品廣受好評。（圖／翻攝自Instagram／dancekimiko）



KIMIKO最後感嘆，每個圈子都有其獨特的挑戰與美好，或許她真正懷念的，並不是演藝圈或商業圈，「而是那個曾經在單純中追夢的自己。」

KIMIKO Threads全文：

跨入商業圈後，我開始懷念演藝圈的單純

有人常說，演藝圈黑暗複雜，但當我真正跨入商業圈後，才發現 演藝圈舒適多了

演藝圈雖然競爭激烈，但規則相對明確：努力、才華、機遇，三者缺一不可。即使有複雜的人際關係，但目標清晰——做好表演，贏得觀眾的喜愛。這種單純的追求，反而讓人感到踏實。

商業圈的世界，遠比演藝圈更難捉摸。這裡的規則不只是能力與機遇，更多的是 利益交換、權力博弈。每一步都需要精打細算，每一句話都可能影響全局。

這種無形的壓力，讓人感到疲憊。

每個圈子都有其獨特的挑戰與美好。或許，我懷念的不是某個圈子本身，而是那個曾經在單純中追夢的自己。