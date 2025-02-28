小優爆閨密出賣玥熹也反擊　兩人大哥馬國賢出面批「事情鬧太大」

記者葉文正／台北報導

前「紅孩兒」成員馬國賢神隱近一年，昨天終於出現在含羞草日記草爺與奧森娛樂聯合紅心字會的春酒，他透露一年來都在照顧小孩，但他跟夏乙薇與小優這對翻臉閨密都是多年好友，昨他難過表示：「小優的事情鬧太大了，不應該這樣子。」更憐惜玥熹經歷太多事情。





▲馬國賢(左)認為玥熹經歷太多事。（圖／記者葉文正攝，翻攝臉書）

馬國賢認為小優出事的問題點：「她是有錯，但不是犯什麼很大的錯，只是太粗線條了，真的不需要搞那麼大，還是希望他們兩個（小優與玥熹）好好的，而且我也不知道宋宇葤是誰，去錄影聽到大家都在講，希望他們能夠都好，也找到好歸宿，尤其小優我常常擔心她，找不到好男人，或許也因為她身邊好友都太漂亮吧。」

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▲馬國賢神隱一年復出。（圖／記者葉文正攝）

馬國賢有透過別人安慰小優，畢竟兩人都曾是好友，事由不知道，也不知道怎麼調解，連宋羽葤要告小優也不知，玥熹也經歷很多事，希望她堅強，短期內小優工作會受影響，長期來說，應該還好，這圈子已經很難生存，希望大家都能好好的工作。

▲吳宗憲昨再度批小優。（圖／記者周宸亘攝）

馬國賢表示，消失這一年裡，都在家裡當奶爸，一早就要起床弄小孩，跟老婆兩人都沒有工作，要認真帶小孩，所以更佩服單親爸爸或媽媽，真的所以外界的消息也都比較不知道，更不了解原來小優等好友已經鬧成這樣。

▲玥熹(右)聽小優錄音檔氣炸！「我就是這樣被情勒」批她愛送禮打發。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy、bastet1102_1102）

對於「紅孩兒」是否能合體，馬國賢則表示不樂觀：「現在復出的男團是幾歲，我們又是幾歲，今年2025年，我再4年就60歲了，看到他們出來，才發現ENERGY好年輕，看到他們又夯起來很開心，看到他們能夠再出來又這麼火是很棒的事情，我是還可以翻跟斗，但說團體要合體，我是覺得比較難。」

而綜藝天王吳宗憲（憲哥）昨參加陳志強、曾智希婚禮，再度重砲轟擊大嘴巴闖禍的小優，小優日前因私下向閨密八卦胡瓜與宋羽葤的緋聞，被老闆憲哥火大解約，沒想到她哭訴被閨密出賣，竟影射玥熹（原藝名夏乙薇），憲哥昨也力挺玥熹：「小優不是第一次，小優太多次，女藝人被她講的一蹋糊塗，玥熹被講到恐慌症 她變結巴。」

玥熹今早也發文感謝憲哥：「謝謝憲哥明察，還我一個清白，名聲很重要，我可不能這樣白白被潑髒水。」玥熹日前為此事身心大受影響，她忍無可忍秀出小優瘋狂對話截圖，也發文表示「拒絕了許多記者的採訪，因為我從未想要對小優妳落井下石。 但聽完小優和羽葤的語音後，我有些感觸。也想透過這篇文章，抒發完自己的情緒後。 讓自己可以徹底放下這段關係了，我覺得善良不該成為被欺負的理由！」