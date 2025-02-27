志祺七七被疑「又動刀」！　親曝變帥內幕：我也覺得變一個人

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber志祺七七在2023年花了33萬整型，加上積極健身，形象大改造相當成功。近日他再度升級的顏值，引起了討論，甚至有網友猜測他又動了刀，對此，他在社群發文分享自己每天的保養、運動日程，表示「我也覺得好像又變一個人，但真的沒整」。

▲志祺最近顏值又升級，引起網友討論。（圖／翻攝自志祺Instagram）

志祺近日在Threads上透露，由於很多人覺得他相比2023年整形時，臉又變得不太一樣，因此紛紛懷疑他再度動刀，對此他分享自己開始學保養、調整飲食、作息後的行程，包含每天早上以及睡前前擦保養、防曬，線上會議或看遊戲實況、動畫時，就會搭配走步機，飲食方面則是跟著營養師建議，睡覺睡滿8小時，假日一定會有40分鐘以上的超慢跑，醫美方面則是只有打海神除鬍、皮秒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲志祺大方分享保養秘訣。（圖／翻攝自志祺Threads）

志祺指出自己近兩年學了保養、跟著營養師調飲食、作息、運動，找出讓自己可以最舒服執行的方式，獲得頗好的成果，他表示：「結果就是變健康、瘦很多，氣色很好，我也覺得好像又變一個人，但真的沒整⋯。」之所以會將「變帥」秘訣分享出來，是希望能給那些也想改變的人有嘗試的方向，身為過來人的他表示「我理解想改變時，那初學的困境，真的很難，希望有些幫助」。