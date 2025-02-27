曹西平「演藝圈本就喜歡欺負人」！嘆雙面行徑：轉身就把你說得很難聽

記者黃皓瑋／綜合報導

66歲的資深藝人曹西平（四哥）近年淡出演藝圈，在台北、台中經營飾品店，經常在社群平台發表想法、與粉絲互動的他，近期發文直言「演藝圈本來就很喜歡欺負人」，也感嘆：「表面上都會說是我們是好朋友，當你一轉身就把你說的很難聽。」一番言論引發關注。

▲曹西平直言「演藝圈本來就很喜歡欺負人」。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

曹西平今（27日）凌晨有感而發，在個人臉書粉專發文：「演藝圈本來就很喜歡欺負人，尤其是當你什麼都不是的時候，就是被人家欺負，表面上都會說是我們是好朋友，當你一轉身就把你說的很難聽。」他也認為有才藝、有名氣才能讓自己不被欺負，直言：「任何藝人肯定都會受過氣，只是不想說而已。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曹西平感嘆職場有很多是非。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）



曹西平感嘆職場總是有許多是非：「因為你需要賺錢養家就吞了吧，當有一天你什麼都不需要的時候，你也不會再忍了，即使走在路上就把彼此當陌生人吧。」他也在文末直言：「我真的不認識你們，你們千萬不要說我們認識，真的不認識也不熟不要裝熱絡，各自安好。」

▼曹西平Facebook貼文。（翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會。如遭刪除請見諒）

