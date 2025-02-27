唐從聖舞台劇演一半「全身抽筋」肩膀到下巴縮一起　台下目睹嚇傻

記者黃庠棻／台北報導

用生命燃燒舞台的資深演員唐從聖，舞台劇生涯超過22年，累積不少舞台劇作品，演過各式各樣的角色，越有挑戰性的角色越愛，從來不只演固定類型作品的他，自認沒有轉型問題，因為自己是一個隨時可以變形的演員。

▲唐從聖演出舞台劇《冒牌天使》至今已經10年。（圖／果陀劇場提供）

唐從聖參演果陀劇場喜劇經典《冒牌天使》至今第10年，是其演藝生涯中數一數二的長壽舞台劇作品。該劇取材好萊塢電影《我們不是天使》，講述2個逃犯神蹟般地變成神父，陰錯陽差開啟一場通往自由的冒險大逃亡。與曾國城、楊千霈、陳大天連袂演出，別出新裁的3D舞台投影設計，創造迅速改變場景的魔幻舞台空間，甚至高處的聖母像流淚、刻在木板上的聖經詞句等都能在不同觀看角度中呈現。果陀劇場喜劇經典《冒牌天使》2025年2月28日至3月2日台北市臺灣戲曲中心大表演廳。

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▲唐從聖演出舞台劇《冒牌天使》至今已經10年。（圖／果陀劇場提供）



《冒牌天使》描述一對難兄難弟華麗冒險的逃亡歷程，唐從聖剖析起詮釋的角色「二寶這個角色性格其實跟我本人不太像，他的難度在於，要表面看起來很兇悍，但其實真實的個性是很膽小的。」就像劇中跟大寶鬧不愉快，兇的時候可以跟對方搶，但對方一兇自己又會縮起來。

▲唐從聖演出舞台劇《冒牌天使》至今已經10年。（圖／果陀劇場提供）

談起對手曾國城，唐從聖說道「城哥對於劇本角色還有節奏掌控非常精準，不僅有效率，甚至對於劇本文字非常講究，是具備獨特風格的好演員」。面對像《冒牌天使》二寶這樣一個內在跟外在具備衝突的人物，他回應這是必修功課，相當考驗演員的能力與經驗。

▲唐從聖演出舞台劇《冒牌天使》至今已經10年。（圖／果陀劇場提供）

對此，唐從聖進一步解釋「找到屬於這個角色的語言，在合理與不合理之間，做到讓觀眾完全信服。」談及近兩年舞台劇邀約不斷，從2023年一年演出六齣，到去年演出7齣，海內外累積有將近80場，可以說是「周末都出現在表演廳舞台上的人」，甚至曾在一個月連續5個周末到各地演出不同的劇本。

敬業的唐從聖準備一個專屬的排練袋裝著各個劇本，以防自己隨時要複習，正式開演前會閉關1到1.5小時熟讀劇本。翻開每本劇本上面有著密密麻麻的筆記，像是武功祕笈一般，怎麼走位、哪邊要停頓或做反應，有需要武打或是動作的地方附上標記，甚至編寫武打動作，左旋轉或右踢，都詳細記錄，也自豪的說「劇團隨時要加演，都能跟得上。」





▲唐從聖演出舞台劇《冒牌天使》至今已經10年。（圖／果陀劇場提供）

對於表演的熱愛唐從聖從小就知道，國小四年級時復興劇校來校表演，當時看到舞台上的人可以後空翻感到驚訝，因此開始在報紙上尋找童星培訓的招生訊息，小六開始北上參加演員訓練班，連續半年的南北奔波，雖然最後沒成為童星，但是表演慾仍然不減。

國中唐從聖加入軍樂團打小鼓，本來不被父親看好的才藝，竟因為意外加入庄頭殯葬隊成員，2個半小時賺500元，比當時爸爸賣牛肉一天還高薪。築夢踏實的演藝夢，後來成功報考成功台灣藝術大學，與范瑞君、鍾欣凌、顏嘉樂、林嘉俐等人成為同學，而這個情誼也延續了30年，至今仍在每年6月舉辦同學會。

▲唐從聖演出舞台劇《冒牌天使》至今已經10年。（圖／果陀劇場提供）



《冒牌天使》的主軸圍繞在「相信，就會有奇蹟」，才讓劇中逃犯最終能獲得心靈救贖。而在舞台上都是玩真的的唐從聖，要摔、要打、要跳、要飛都難不倒他，當然身體也受傷無數，不過卻有個神奇事蹟讓他印象深刻，15年前第一次演出果陀劇場作品《巴黎花街》，中場休息前突然全身抽筋，右半邊的肩膀、脖子、下巴整個縮在一起，身體動彈不得，嘴巴也因為僵硬歪掉，講台詞時音調都變了，當時整個劇組都嚇傻了。

▲唐從聖演出舞台劇《冒牌天使》至今已經10年。（圖／果陀劇場提供）

中場休息時，唐從聖暗自跟上帝禱告「讓我順利把這場戲演完，不要對不起買票進場的觀眾」，爾後沒多久竟然奇蹟般地恢復順利把下半場演完。雖然表演時難免會受傷，他仍是抱著百分百的敬業精神，對於近期流感肆虐，唐從聖也分享自己的保健之道，運動增強身體肌肉與抵抗力，多吃增強免疫力的食物，並且出入公共場所隨身戴著口罩。

果陀劇場喜劇經典《冒牌天使》至今已經10年，今年再度回歸舞臺，由陳樂融編劇、梁志民導演。故事裡曾國城、唐從聖分別飾演一對難兄難弟的囚犯，在平安夜的獄中展開逃亡，在森林遇上洗衣婦莫莉（楊千霈飾），誤以為兩人是外地來到鎮上的神父，竟將錯就錯順利進城，聯手新加入陣容的陳大天，一場超越信仰的冒險旅程。