快訊／《花邊教主》蜜雪兒雀柏格陳屍家中！　享年39歲「暴瘦憔悴照」曝光

記者蕭采薇／綜合報導

在經典影集《花邊教主》（Gossip Girl）中演出反派角色喬治娜（Georgina Sparks）的蜜雪兒雀柏格（Michelle Trachtenberg），美國時間26日上午被發現陳屍在紐約市一處公寓中，母親發現時她已經失去意識，最終急救人員確定蜜雪兒的死亡，享年39歲。

▲蜜雪兒雀柏格在《花邊教主》演出反派富家女喬治娜，成為她最著名的角色之一。（圖／劇照）

據綜合外電報導，蜜雪兒雀柏格26日上午8點被母親發現倒臥在紐約曼哈頓一處51層的高級公寓，這裡也是她平時的住所。警方表示事發現場並未發現可疑之處，將由法醫鑑定蜜雪兒的死因。

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39歲的蜜雪兒雀柏格在《花邊教主》時期美豔動人，也是她最令人印象深刻的螢幕形象之一。不過近年來她發出的照片，卻明顯可見兩頰消瘦、面容憔悴，甚至有網友猜測她是過度減肥，甚至質疑她使用違禁品。

▲蜜雪兒雀柏格近年來的照片兩頰消瘦、面容憔悴，據悉她剛完成肝臟移植手術。（圖／翻攝自IG）

不過蜜雪兒雀柏格曾親自回應粉絲的擔憂，稱自己「快樂又健康」，且從未進行任何整形手術。然而據《紐約時報》報導，蜜雪兒雀柏格在不久前剛完成肝臟移植手術，是否和其死因有關，仍得等待進一步調查。

蜜雪兒雀柏格10歲就出道，童星出身時期曾演過電影《超級大間諜》、《阿G探長》等作品，但讓她真正走紅的，是演出影集《花邊教主》中的反派富家女喬治娜。戲中她善於心計，是紐約上東區名媛中的大麻煩，影集兩位女主角代號分別為「B」和「S」，喬治娜代號則為「G」，足以代表是在戲中能與她們抗衡的角色。