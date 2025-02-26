韓佳人首曝「同一年流產3次」　回憶求子路痛苦：整個人都崩潰了

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星韓佳人與演員延政勳是演藝圈公認的銀色夫妻，育有兩個孩子的他們，婚姻已經邁向20週年，近年隨著孩子開始上學，她才正式回歸螢幕前復工，在多個綜藝節目中表現活躍。她在近日登上劉在錫的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，首次分享了她一年內曾經三度經歷流產的心痛過程。

▲韓佳人登上《劉QUIZ》。（圖／翻攝YouTube／劉QUIZ ON THE BLOCK）

《劉QUIZ ON THE BLOCK》於26日是出了韓佳人片段的預告，主持人劉在錫主動提到：「我當時是婚禮主持人，那時他們辦的是戶外婚禮。」提起了與韓佳人之間的特殊緣分。聽到此話，韓佳人回憶道：「當時真的很亂，簡直是災難。我們倆跟記者們同時一起進入婚禮現場，當時根本看不清路。」回想起2005年婚禮時的情景，笑中帶有些許感慨。

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▲韓佳人無奈回想婚禮當天，直言是災難。（圖／翻攝YouTube／劉QUIZ ON THE BLOCK）

預告結尾，韓佳人表情變得嚴肅，她沉重地說：「今天，我想藉這個機會談談。」透露自己曾經流產的痛苦。她沉痛地說：「（流產）那一年冬天，我再次懷孕，但同樣的情況發生了，我在同樣的懷孕週數再次流產。那一年我流產了三次。那時候真的非常崩潰。」首次曝光了求子路上的艱辛。事實上，此前她於2014年公開懷孕消息，但沒多久就流產，時至今日她才坦言一共流產三次。

經歷重重困難，韓佳人和延政勳最終在2016年迎來大女兒，並在2019年迎來了二兒子。

▲韓佳人首次公開一年內流產三次的痛苦過往。（圖／翻攝YouTube／劉QUIZ ON THE BLOCK）

另一方面，韓佳人最近因為參與了女諧星李秀智的新角色「大峙洞媽媽」相關演出而成為話題，然而卻因此遭抨擊。她2024年在YouTube頻道中公開了照顧子女的日常影片，結果一些網友評論她為過度干涉子女的「極端家長」，並對她發起惡言攻擊，這使她擔心孩子遭受牽連，最終把該影片下架。