吳奇隆5歲兒子公園玩耍被拍！　劉詩詩「槓爆料婚變網紅」近況曝

記者劉宛欣／綜合報導

54歲吳奇隆和小17歲劉詩詩今年迎來結婚10週年，不過小倆口先前傳出婚變，夫妻倆在中國大陸唯一共同擁有的公司被發現已註銷，不過，劉詩詩方面火速出手，要求停止造謠，雖然沒有正面發聲，但先前根據週刊報導，知情人士透露「兩人好得很」，一家3口目前定居於上海。26日，有狗仔拍到吳奇隆帶著小孩到公園玩的畫面，立刻就登上熱搜引起討論。

▲吳奇隆被拍到與兒子在公園玩耍的畫面。（圖／翻攝自微博）

「吳奇隆帶兒子公園玩耍」關鍵字在26日登上微博熱搜，有中國大陸狗仔釋出影片，影片中可以看到吳奇隆獨自開車到某公園，下車後一路低頭看手機，過沒多久兒子與保母一起現身，一路上兒子都在享用著手上的冰淇淋，不時照看孩子的狀況，溫馨的父子日常吸引了許多網友留言討論，紛紛表示「隆爸帶娃日常」、「吳奇隆狀態真好」等等。另一方面，劉詩詩目前正在哈爾濱拍攝新作品。

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▲吳奇隆與兒子、保母一起現身。（圖／翻攝自微博）

此前，有爆料網紅在直播中直指吳奇隆、劉詩詩已離婚，夫妻倆未就此做出正面回擊，沉默約一周時間後，劉詩詩方才出手，向部分社群發出公函，要求刪除「劉詩詩」等相關內容，指出相關爆料「不實」且有損名譽，首次回擊離婚傳言。不過由於該公函為私下發送，並非透過劉詩詩的官方帳號公開，因此也有部分人對真實性持保留態度。