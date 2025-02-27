改編李安成名作！《囍宴》邀尹汝貞助陣　獲選金馬奇幻影展開幕片

記者蕭采薇／台北報導

2025金馬奇幻影展將於4月11日展開，由美國導演安德魯安執導的《囍宴》（The Wedding Banquet）為開幕片。本片改編自李安獲柏林影展金熊獎、金馬獎最佳劇情片的《喜宴》，並請來尹汝貞、陳冲、莉莉葛萊史東等金獎陣容助陣，由新時代角度重探同志面對終身大事壓力的解決之道。

▲《囍宴》改編自李安成名作《喜宴》，南韓影后尹汝貞（中）助陣演出。（圖／金馬執委會提供）

另外，金馬獎最佳動畫短片得主張徐展的新片《白蟻餵食秀》（Termite Feeding Show），與新媒體藝術家蘇匯宇的實驗短片《太空站士》（The Space Worriers），也將在奇幻影展舉行亞洲首映，讓影迷們先睹為快。而適逢上映三十周年，影展特別將名導陳玉勳的出道作《熱帶魚》（Tropical Fish）重新搬上大銀幕，以奇幻影展特有的節慶方式一塊回味經典。

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▲《囍宴》上演笑中帶淚的當代酷兒童話。（圖／金馬執委會提供）

曾以《熱戀彩虹島》技驚四座的韓裔導演安德魯安，新作《囍宴》大膽翻拍1993年的同名力作。不但攜手李安的金牌搭檔、原版共同編劇詹姆士夏姆斯，更邀集奧斯卡最佳女配角尹汝貞、兩屆金馬影后陳冲、《花月殺手》金球獎影后莉莉葛萊史東、《魔法壞女巫》楊伯文、《在你視線停留的地方》韓國新星韓基燦、《STAR WARS：最後的絕地武士》凱莉瑪麗陳等黃金卡司，共同上演一則笑中帶淚的當代酷兒童話。

▲《囍宴》講述一名韓裔男同志向男友求婚失敗，情急之下竟想與女同志好友假結婚。（圖／金馬執委會提供）

故事講述一名韓裔男同志向男友求婚失敗，情急之下竟想與女同志好友假結婚，提供她與伴侶人工受孕的資金換取美國身份。遠在韓國的奶奶卻突然現身打亂計畫，婚禮迫在眉睫，兩對情侶的關係更面臨前所未有的考驗。安德魯安保留原作精髓，巧妙擴充故事宇宙、翻轉性別角色，在同性婚姻普及的時代重新定義愛與家庭關係。火花四濺的精采群戲，與尹汝貞、陳冲的動人演出相互輝映，趣味橫生更賺人熱淚。

▲《囍宴》 由新時代角度，重探同志面對終身大事壓力的解決之道。（圖／金馬執委會提供）

以《熱帶複眼》橫掃國內外大獎的動畫導演張徐展，新作《白蟻餵食秀》於鹿特丹影展世界首映後，也特別將亞洲首映留給奇幻影展。本片描述白蟻為適應生態變遷改食人造電纜，卻意外引發人類城市大停電。全片為導演首次嘗試實拍結合動畫，把白蟻的「電纜饗宴」化為諷刺的科幻寓言。

▲《白蟻餵食秀》描述白蟻為適應生態變遷改食人造電纜，卻意外引發人類城市大停電。（圖／金馬執委會提供）

蘇匯宇的最新力作《太空站士》同樣腦洞大開。啟發自八〇年代台灣特攝科幻劇，將地球改造為生產基地，太空戰士該如何拯救工作狂們，免於淫亂敵人的洗腦攻擊？怪誕的世界觀與強烈視覺衝擊，雙重加成。兩部大開眼界的短片將同場放映，帶領影迷們突破感官極限！

▲《太空站士》腦洞大開，故事啟發自八〇年代台灣特攝科幻劇。（圖／金馬執委會提供）

曾以《消失的情人節》獲頒金馬獎最佳導演的陳玉勳，首作《熱帶魚》描述一個面臨升學壓力的應考生，救人不成，反被當作肉票帶到南部，卻陰錯陽差度過一個奇異的夏天。讓人笑到流淚的劇情，卻不乏大膽嘲諷，不僅曾奪下金馬獎最佳原著劇本與女配角（文英），更一舉擒獲盧卡諾影展藍豹獎（觀眾票選最佳影片）。恰逢蛇年與電影上映三十週年，奇幻影展邀請觀眾一齊重溫文英阿姨的巨蛇娘娘名場面。

▲《熱帶魚》重溫文英阿姨的巨蛇娘娘名場面。（圖／金馬執委會提供）