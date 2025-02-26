曾是羅志祥師弟…47歲男星自封台版JYP　曝小豬私下暖舉：友情無價

記者黃庠棻／台北報導

昔日男團「Postm2n」成員、曾為羅志祥同門師弟的金志遙（原名林大晉）出道將近30年，集歌手、演員、導演身份於一身，更搖身一變晉升為娛樂OTT平台台灣區總經理，還斜槓擔任戲劇製作總監，今（26）日出席「豎屏音樂短劇《我們的愛：逝青春》」影集發佈會，久違公開露面。

▲全新獨家音樂戲劇《我們的愛：逝青春》舉辦媒體發佈會。（圖／九日影業集團提供）



金志遙在豎屏音樂短劇《我們的愛：逝青春》中，與阿沁是死對頭，兩人都飾演唱片公司老闆，他笑說自己會唱會跳簡直就是台版的JYP，自己對於演戲也相當有熱情，直呼「只要有平台就會演」，還現場模仿起國際影星成龍。

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▲金志遙（右四）出席《我們的愛：逝青春》影集發佈會。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，金志遙也分享自己在過年的時候有遇到羅志祥，對方說了一句「你幹嘛不做你自己」，希望他好好推動自己的演藝事業，好友還大讚「模仿成龍大哥模仿得很好」，不過這次計畫因為才剛開始，還沒有跟對方說過，至於是否會要請羅志祥客串，他笑說「可以啊，但要錢」。

▲《我們的愛：逝青春》由麥語彤、小潘、巧瑜、心平共同主演。。（圖／九日影業集團提供）

隨後，金志遙進一步解釋，跟羅志祥認識多年，過去自己上節目模仿對方時，會覺得很尷尬，認為自己「靠著模仿當紅的師兄賺錢」，沒想到某一次在電視台遇見對方，羅志祥反而大方表示「不會尷尬」，還鼓勵他要做自己，於是幫他寫歌，也是唯一一首羅志祥幫別人寫的歌。

▲金志遙。（圖／AMM亞洲心動娛樂提供）

對此，金志遙認為自己跟羅志祥的友情是無價的，若是跟對方開口邀請客串，好友一定會力挺，直言「未來只要一句話一定沒問題」，一旁的阿沁也在旁邊附和，提到自己跟羅志祥也有許多淵源，幫對方寫過不少知名歌曲，最後話鋒一轉「如果請不到，我們就自己模仿」。

▲金志遙。（圖／AMM亞洲心動娛樂提供）