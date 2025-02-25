吳宗憲擁上億身家！鹿希派爆「存款不到6位數」　接手牛肉麵店營業額曝

記者孟育民／台北報導

吳宗憲去年砸4000萬買下「老唐牛肉麵」，並交給兒子鹿希派打理，事業版圖甚至插足到台中、台南，總共三家店。鹿希派日前到由姊姊「Sandy」吳姍儒代班的《小姐不熙娣》錄影，透露牛肉麵店事業慢慢步上軌道，一個月營業額可到50萬，正當眾人以為他收入很可觀時，他卻自曝存款不到6位數，即便接管店面仍是每個月領月薪。

▲鹿希派、吳姍儒受訪。（圖／記者孟育民攝）

相較吳宗憲身價破億，兒子鹿希派坦言戶頭存款不到6位數，牛肉麵店也是自己主動向爸爸提議，能否領取月薪，粗估每個月6萬元，「經營餐廳才發現錢很難賺，現在開始會有患得患失，我現在每個月都會給自己月薪（牛肉麵店），加上通告費，我存款都還沒6位數，我還在努力，我這幾年只有一次突破5位數，我根本沒什麼錢可以存，台北開銷是很瘋狂的。」一旁的吳姍儒也無情吐槽：「他沒有錢可以存。」

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鹿希派說自己沒有在買奢侈品，連上通告的衣服都是跟朋友借的，苦嘆生活不易，而他今年（2025）過年包給吳宗憲6千元，他笑說：「算很多。」

▲鹿希派經營牛麵麵店有成，有許多自己的想法 。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

現在牛肉麵店經營穩定，他表示一開始也很不在狀況內，「試營運一團亂，現在邁入經營第二年，有比較知道方向感。」如今步入軌道，他希望未來每間分店都能自己運轉，有錢大家一起賺。