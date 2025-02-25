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品冠出道30年認了「我不是很TOP」：希望我的作品還能夠被記住

記者蔡琛儀／台北報導

品冠於上周在北京展覽館劇場舉辦「今夜來哈囉Hello Victor LIVE」演唱會北京生日限定場，見到工作人員推著特製版生日蛋糕驚喜登場，品冠感動泛淚光，明天迎接52歲的他幽默調侃道：「今天是我35歲生日，其實我從5歲就開始出道唱歌了。謝謝你們的慶生，生日歌可以再為我多唱一遍嗎？」

▲▼品冠北京演唱會。（圖／種子提供）

▲品冠北京開唱。（圖／種子提供）

品冠先是以〈哄我入睡〉、〈那些女孩教我的事〉等金曲拉開序幕，他身著訂製款黑色西裝亮相，表示雖然當天氣溫零下負一度，但是歌迷熱情應援氣氛超嗨，他笑談：「印象很深刻第一次來北京是2001年宣傳單飛後的首張專輯「疼你的責任」 簽售會，還出現歌迷跟車到下榻飯店，有一位男歌迷大喊：『拜託幫我簽名，因為你有疼我的責任。』」

在演唱〈有沒有一首歌會讓你想起我〉之前，品冠感性地提到出道30年的感想，「我一直覺得自己很幸運，不知不覺一直默默耕耘了30年，雖然在知名男歌手排名中，我可能不是在很TOP的位置，但是希望能推出更多耳熟能詳的歌曲，希望在若干年之後我的作品還能夠被記住。」

▲▼品冠北京演唱會。（圖／種子提供）

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▲品冠感謝粉絲支持。（圖／種子提供）

在近三小時的演出中，品冠不僅帶來〈門沒鎖〉、〈我以為〉等代表作，當安可曲〈掌心〉前奏響起時，全場觀眾點亮手機閃光燈，與舞台光影交織成璀璨星河，集體合唱更讓品冠感動駐足，「很感謝今晚到場歌迷，我一直覺得人生是減法，並不是來日方長，感謝在所有不確定的日子裡都有你們陪伴著我一路過了30年，感謝我自己在音樂這條道路上的堅持，更要謝謝每一個到場的你，因為有你們我才能繼續完全這個音樂旅程。」演唱會在充滿暖意的氛圍中圓滿落幕。

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