納豆熬過腦出血開刀…復健後首部電影要上了！　合作男神詹懷雲

記者黃庠棻／台北報導

由新銳導演楊宥瑜執導的電影《命中註定那頭鵝》將在3月14日白色情人節上映，由新科男神詹懷雲、金鐘新人林奕嵐、金馬男配角納豆和北影影后陽靚主演；用企鵝「一生只愛一頭鵝」的感情觀，探討愛情是命中註定還是該勇敢追求的議題。

▲《命中註定那頭鵝》即將在白色情人節上映。（圖／双喜提供）

詹懷雲和林奕嵐有一場水中吻戲，他笑說「那場心跳特別快，因為我吸不到空氣，快憋不住了！」兩人二度合作，提到對方的魅力，詹懷雲說「她很勇敢、真誠、活潑、開朗、陽光，還有⋯⋯牙齒白。」林奕嵐則表示「有一場戲他穿企鵝裝，我覺得有點心動，滿可愛的。」那場戲是拍詹懷雲特寫，鏡頭從後面拍她的背，沒想到演著演著，林奕嵐竟然情緒滿到哭出來，最好還補了特寫。

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▲《命中註定那頭鵝》即將在白色情人節上映。（圖／双喜提供）

不過，詹懷雲在電影中有著浪子性格，並非「一片只吻一個女生」，他和李雪有一場在遊艇中的吻戲，是他認為最有挑戰的一場「我們第一次見面就要接吻，我很緊張，壓力有點大，導演說『你要大力一點』！」

詹懷雲在《命中註定那頭鵝》出現情敵，是一直守護著林奕嵐的學長劉韋辰，戲外兩個大男生因為拍戲建立好交情，詹懷雲形容劉韋辰「他很好笑、也很會搞笑，講台詞就會讓人一直想笑。」劉韋辰更是直接大方「告白」說「我很喜歡詹懷雲，一個月相處下來，我們一起釣蝦、一起聊天吃東西，他是一個很接地氣的人，我很常被說像『阿北』，詹懷雲是難得我會遇到很『阿北』的人，所以我們很合得來。」

▲《命中註定那頭鵝》即將在白色情人節上映。（圖／双喜提供）

納豆飾演「大企鵝釣蝦場」老闆「黃靈傑」、也是詹懷雲的老闆，《命中註定那頭鵝》是他病癒復出後拍的第一部片，問他眼中的男神詹懷雲有什麼魅力，納豆妙答「魅力？我是男的誒⋯⋯他人滿好的啦。」

陽靚在戲裡和納豆感情微妙，她完全不掩飾自己對對方的欣賞，直呼「聽到要跟他合作我很興奮，我很喜歡他的表演，一直希望可以跟他合作，開拍前我就一直去follow（追蹤）他。」兩人私底下不熟，但第一天排戲，投入演出的陽靚就意外落淚。

▲《命中註定那頭鵝》即將在白色情人節上映。（圖／双喜提供）

不僅如此，納豆說「我很感動，她給了我很強的能量，演員魂就這樣被她帶出來了。」陽靚的男友跟納豆同為摩羯座「我對摩羯座有極度好感，跟我有截然不同的個性和不同面向的思考方式，我不喜歡話太多的人，而他的幽默又不是油腔滑調的，一針見血聽了會心一笑，對我來講這是很man的。」

《命中註定那頭鵝》從2021年的短片發展到長片，中年轉職導演的楊宥瑜坦言內心有過無數次的自我懷疑，但冷靜下來思考後，她想起身邊有一群很棒的工作夥伴會接住自己，讓她充滿感激，並且在塑造林奕嵐飾演的「月鵝」這個角色時，因為「月鵝」充滿勇氣，也讓她意外地從中獲得了許多力量。

▲《命中註定那頭鵝》即將在白色情人節上映。（圖／双喜提供）

楊宥瑜說道「讓我能堅定地走下去，也希望大家可以從《命中註定那頭鵝》獲得勇氣，不論是完成生活中的小目標，或是追求遠大的理想，能夠無畏他人眼光，朝著自己認定的理想前進。」

《命中註定那頭鵝》由新銳導演楊宥瑜自編自導，破億票房電影《孤味》團隊「彼此影業」製作、出品，林奕嵐、詹懷雲、納豆、陽靚、劉韋辰、陳華、段鈞豪、方志友共同演出，電影講述身為「阿德利企鵝」頭號粉絲的月鵝，夢想前往南極研究企鵝，並相信愛情的純粹如同企鵝的婚姻價值。

▲《命中註定那頭鵝》即將在白色情人節上映。（圖／双喜提供）

某天，她在路上遇見了身著企鵝裝的何德利，這位看似冷酷自適的大男孩，帶著與阿德利企鵝相同的氣味，讓她鼓起勇氣展開追求。隨著兩人關係的發展，月鵝開始在愛情與夢想之間掙扎，面臨出國留學與守護愛情的兩難選擇。3月14日白色情人節全台上映。