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李威、李易峰「同劇雙男主全出事」　網刷一排傻眼

記者王靖淳／綜合報導

藝人李威近年專心修研佛法，淡出演藝圈將近9年時間，不過最近疑似捲入精舍殺人案，昨（24）日以被告身分30萬元交保，消息曝光後掀起熱議，就有網友在微博討論，陸劇《千金歸來》的雙男主角都出事，其中一位是李威，另一位則是因嫖娼事件被逮捕的大陸男星李易峰。

▲▼李威。（圖／翻攝自微博）

▲李易峰（圖左）嫖娼、李威捲精舍命案。（圖／翻攝自微博）

據了解，一名蔡姓女會計去年7月被發現陳屍精舍，疑似遭虐待致死。警方接獲一段錄音，錄音中可聽到，案發現場有李威、妻子、王薀、三大護法幹子昀、梁碧茵、游秀鈴。李威在現場宛如軍師，教唆信徒施暴外，還叮嚀信徒要如何隱瞞案情，面對警方詢問都說「忘了、不記得」涉嫌串供。不過其中一位信徒覺得會出事，偷拿手機錄音，成為李威涉案的鐵證，最後他被改列被告、30萬元交保。

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▲▼李威。（圖／翻攝自微博）

▲李易峰、李威是《千金歸來》男主角。（圖／翻攝自微博）

男星李易峰曾出演《千金歸來》，但他在2022年遭警方通報涉案被行政拘留，入行多年的他，原本微博帳號有6000萬粉絲追蹤，但在被警方通報多次嫖娼後，個人帳號、工作室官方帳號「壹峰信」、李易峰全球後援會官方帳號等皆被微博平台火速封禁，就連抖音帳號也已搜尋不到，形象瞬間跌到谷底。如今同劇男星李威被列命案被告，也讓網友紛紛留言，「男一男二都出事」、「男一男二全員OUT」、「男一男二都塌了，理由一個比一個猛。」掀起不小討論。

▲▼千金歸來。（圖／翻攝自微博）

▲▼千金歸來。（圖／翻攝自微博）

▲▼千金歸來。（圖／翻攝自微博）

▲《千金歸來》男主角全出事。（圖／翻攝自微博）

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#李威 住處遭搜索！改列被告帶回「移送北檢」

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