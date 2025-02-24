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港「御用惡人」彭皓鋒罹直腸癌沒化療！拒手術切除肛門…曝惡瘤病況

記者陳芊秀／綜合報導

54歲香港「TVB御用惡人」彭皓鋒於2023年罹患直腸癌3期，腫瘤約5公分且位置接近肛門。由於手術可能要切除肛門，出腸造口（又稱人工肛門），令他拒絕手術。而他最近在節目分享抗癌經歷，並透露現在的病況。

▲▼港「御用惡人」彭皓鋒罹直腸癌沒化療。（圖／翻攝自IG）

▲香港「御用惡人」男星彭皓鋒罹直腸癌3期，選擇不化療抗病。（圖／翻攝自IG）

據港媒《星島日報》報導，彭皓鋒節目中表示，因家中母親及姐姐皆因癌症在化療後離世，他對西醫治療方式存有抗拒，然而，3個月後檢查發現病情未見改善，腫瘤甚至從5公分增大至8公分。他嘗試多種療法後決定暫停，2024年1月開始服用新藥，目前腫瘤已縮小至約5.5公分，身心狀態有所改善。

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彭皓鋒坦言，由於腫瘤位置接近肛門，影響到日常生活和工作，他希望能盡快處理問題，重回正常生活。然而，他仍對手術感到猶豫，因為手術後需封閉肛門並使用便袋，這也可能成為家人的負擔。他提到病情嚴重時，如廁次數增多，一天可達十多次，且糞便顏色偏深，是否帶血難以分辨。

他日前在IG透露，一連5天展開電療，並選擇不做化療，目前腫瘤正向下縮小，若能進一步縮小並遠離肛門，將有機會透過手術切除腫瘤。

▲▼港「御用惡人」彭皓鋒罹直腸癌沒化療。（圖／翻攝自IG）

▲彭皓鋒透過電療、服用新藥控制惡瘤。（圖／翻攝自IG）

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