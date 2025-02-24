GD看到了！刷V.I.P留言：以前都是歐巴，現在變成「只要你回來，就夠了」

記者劉宜庭／綜合報導

南韓綜藝節目《Good Day》昨晚（23日）播出最新一集，「88之國」特輯的黃金陣容引發熱議，而其中G-Dragon（GD、權志龍）與影帝黃晸珉的對話，更是讓粉絲感動不已，掀起話題討論。

▲GD會搜尋粉絲留言來看。（圖／翻攝自愛奇藝）

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在節目中，權志龍分享了自己的近況，提到錄影前一周剛好得了小感冒，但目前已經恢復健康。他也談到回歸音樂圈的感受，表示：「我才剛回歸，還在暖身階段。」當黃晸珉問到這次的反響如何時，GD笑著回應：「反響滿好的。」

這次回歸，權志龍親自操刀創作專輯，共收錄8首歌曲，目前已經公開了兩首，也就是〈POWER〉和〈Home Sweet Home〉。他回憶起過去與黃晸珉見面時，曾提前播放當時尚未完成的新曲，「那時候完成度大概有70%。」如今，新作品終於問世，完整專輯也將於25日正式釋出，讓粉絲們興奮不已。

談到粉絲的反應，權志龍也特別感慨地分享觀察到的變化。他笑說，自己會去搜尋粉絲的留言，看看大家的回應，但這次與以往截然不同。「以前都是『歐巴！歐巴！』的呼喊聲，現在則變成了『謝謝你，志龍啊』、『我們都希望你幸福』、『不要太拼命了』、『有這些我們就滿足了』。」

▲GD細心發現粉絲留言內容變化。（圖／翻攝自愛奇藝）

聽到這樣的變化，黃晸珉感慨地表示：「粉絲是真的很愛惜你啊！因為太愛惜你了，才會這麼想，只要你稍稍出來活動，他們就感激不盡。」GD則微笑著回應：「真的變成了這樣的反應，『只要你回來，那就夠了』。」

這番話一出，讓不少粉絲紛紛感動留言，直呼「真的，我們只希望志龍好好的」、「看到這段猛點頭」、「等你7年了，看到你健康快樂，比什麼都重要」、「GD回來了，就是最棒的禮物」、「志龍一直以來跟V.I.P（粉絲暱稱）都是雙向奔赴」、「太感動了」。權志龍這次的回歸，不僅帶來全新音樂作品，也展現了粉絲與他的深厚情感，讓整個樂壇為之振奮。