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專訪／10年深情告白！宰鉉今退伍迎完整體　N.Flying相約：以後還有70年

記者吳睿慈／專訪

南韓人氣樂團N.Flying成軍10年，經過成員汰換、當兵入伍等考驗，淬煉成如今更為成熟且穩健的團體。隨著鼓手宰鉉在24日退伍，迎來5人完整體，4位成員李承協、車勳、柳會勝、徐東成日前先一步接受《ETtoday》專訪，難得對彼此深情告白，會勝更透過鏡頭向當時仍在服兵役中的哥哥宰鉉喊話：「馬上就5個人了，我們可以一起見（粉絲）了。」現場流露真情。

▲N.Flying出道10年透過專訪對彼此講出心裡話。（圖／記者林敬旻攝）

▲N.Flying出道10年透過專訪對彼此講出心裡話。（圖／記者林敬旻攝）

N.Flying於2015年正式出道，扶持彼此走過10年歲月，成員透過訪談對右方的人表達心裡話，會勝感性向車勳說：「我們也10年了，謝謝勳哥一直以來都默默地守護團體，意外的是他反而一次都沒有生病過，最近剛結束辛苦的軍隊生活，謝謝哥。」

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▲韓團N.Flying專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲N.Flying依照順序分別向右手邊成員告白，東成感性相約成員「還有70年要走」。（圖／記者林敬旻攝）

接著車勳望向老么東成，對方雖是最後一位加入團隊，但哥哥們給他滿滿的愛，車勳透露東成總是活力100分，「他在舞台時，擁有讓我們N.Flying能夠更被看到的能量」，更是隊內的開心果，每當車勳獨處練習吉他時，他就會靠上去撒嬌「哥，我們一起玩」，帶動團隊氣氛。

東成則是對著大哥李承協害羞表白：「總是很可靠地成為抓住隊內的中心柱子，默默地一直扮演這樣的角色真的很帥氣。」他相約團體一起共度下個數10年，「以後還有70年，希望你（隊長承協）不要生病，一直健健康康地就好了」。李承協也向會勝告白，兩人組成小分隊如影隨形，「會勝和我處得很合又很有活力，到現在為止很感謝他，以後也多多拜託你了」。

而宰鉉雖還在軍隊裡，但存在感爆棚，4人不時在訪談間聊到他，會勝透露「這趟來以前還跟宰鉉哥聯絡了，可能他現在最羨慕我們，羨慕我們4個可以見到N.Fia們，馬上就5個人了，我們就可以一起見（粉絲）了」，宰鉉邀約退伍後聚一下，一起吃吃好吃的東西談天。

▲韓團N.Flying專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲會勝透露來台前有跟宰鉉聯絡，團體很快就會以5人制回歸。（圖／記者林敬旻攝）

為讓歌迷更加認識N.Flying，4人撰寫本人的使用說明書，各自曝光私密TMI，車勳寫道：「如果我生氣的話請給我軟糖吃，只要吃了軟糖就會比較冷靜，防止悲傷的模式是請多多給我水，因為悲傷的話會流眼淚，所以要常常喝水。」只是此話一出，他遭到會勝笑虧「一次都沒看過他喝水」，承協也附和：「第一次知道，原來我們勳喜歡喝水。」

▲韓團N.Flying專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲N.Flying成軍10年磨出深厚感情。（圖／記者林敬旻攝）

▲N.Flying填寫「成員使用說明書」，東成被虧「不正常」。（圖／記者林敬旻攝）

▲N.Flying填寫「成員使用說明書」，東成被虧「不正常」。（圖／記者林敬旻攝）

會勝心心念念成員，不論是生氣、悲傷或者是幸福的時候，只要跟成員在一起就能勝過一切，但他也坦承自己經常生病，必須小心管理健康問題。血型AB型的東成幽默表示「AB型一般來說不是天才就是笨蛋，我是基因突變，我是『正常人』」，此話引來李承協調侃「就說了他不正常」，逗得全場笑出來。

▲韓團N.Flying專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲承協心繫粉絲N.Fia，不准歌迷被欺負。（圖／記者林敬旻攝）

承協則是心繫粉絲N.Fia，「有人欺負N.Fia的時候，我就會生氣，N.Fia在哭的時候，我就會悲傷」，最後他不忘用中文撩妹，在其他事項之處寫上韓文拼音「我愛你」訴說心意；訪談尾聲，他們特地學了一句中文「我不能玩捉迷藏，因為喜歡妳藏不住」，4人現學告白台灣歌迷，並相約下次以5人完整體來台與歌迷見面。N.Flying 10週年專訪「完整影片」即將在韓星爆爆臉書專頁及ETtoday星光雲臉書專頁公開。

▲韓團N.Flying專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓團N.Flying專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓團N.Flying專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲更多N.Flying遊戲互動專訪影片請關注韓星爆爆、ETtoday星光雲粉絲專頁。（圖／記者林敬旻攝）

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N.Flying, 李承協, 車勳, 柳會勝, 徐東成, 宰鉉

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