陸「種地男團」爆抄襲五月天演唱會！　視覺對比掀議…官方澄清喊告

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男團「十個勤天」因真人秀《種地吧》組成，團員包含了樂團主唱、演員、偶像等，擁有大票粉絲支持。十個勤天近來正展開新一輪的巡迴演唱會，沒想到卻被控舞台視覺設計疑似抄襲五月天，掀起一陣熱議。

▲十個勤天因農耕真人秀節目組成。（圖／翻攝自微博）

有網友截下十個勤天的福州演唱會畫面，和五月天2023、2024年的兩場演唱會做對比，指出十個勤天的方形五官局部特寫、黑白剪影等舞台視覺設計，與五月天高度雷同，質疑是十個勤天的演唱會團隊抄襲。

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▲▼網友質疑十個勤天演唱會抄襲五月天。（圖／翻攝自微博）

對此，十個勤天演唱會官方微博23日發文澄清，表示在向導演組及舞美創作團隊仔細求證後，確認舞台視覺設計並不存在任何侵權行為，也願意接受法律程序的判定，「我們理解公眾對藝術原創性的關注與監督，也感謝大家的監督，但也請停止不實謠言的繼續傳播。對部分源頭帳號帶頭造謠的言論已進行取證，我們保留追究法律責任的權利！」

聲明中提到，主辦方為了本次福州演唱會，投入了大量人力、物力，聘請了頂尖的演唱會製作團隊，每一個視覺效果都有其獨特意義，並且是專屬於十個勤天的，「希望大家好好享受今晚的聚會，如給大家帶來困擾，我們表示非常抱歉。」

▲十個勤天官方澄清。（圖／翻攝自微博）

事實上，十個勤天在2024年的杭州演唱會，就曾爆出抄襲鹿晗的VCR。當時與此次態度不同，主辦方很快就出面道歉，坦言外包團隊確實有參考鹿晗演唱會的片頭創意，「這是因我方審核不嚴而造成的嚴重失誤，在此向大家致以最誠摯的歉意。我方已第一時間解除與該公司的合作關係，對片頭進行緊急修改，並對後續巡演做優化調整。今後，我們也將更加嚴謹地審核版權問題。」

▲十個勤天主辦方曾為VCR抄襲鹿晗演唱會道歉。（圖／翻攝自微博）