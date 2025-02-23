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周杰倫挺五月天「唱超過30分鐘」超感人！　一句話卻讓阿信難過了

記者蔡琛儀／台北報導

五月天5525「回到那一天」25週年巡迴演唱會近日前往澳洲體育場開唱，事先就預告力邀天王好友周杰倫（周董）擔任嘉賓，讓「周五」組合在周六（22日）合體，一連演唱四首歌，周董甚至情義相挺地和五月天一起點歌，合體時間超過30分鐘，幾乎是「周五組合」正式出道演唱會。

▲▼五月天雪梨演唱會，嘉賓周杰倫。（圖／相信音樂提供）

▲▼周杰倫義氣相挺五月天。（圖／相信音樂、杰威爾音樂提供）

▲▼五月天雪梨演唱會，嘉賓周杰倫。（圖／相信音樂提供）

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在點歌環節，阿信先是說：「今天五月天豁出去了！點五月天的歌能唱，點不是五月天的歌依然可以試試看！」瑪莎接說：「這個屌！」怪獸、阿信一搭一唱持續接著說尖叫比大聲他們常聽到，所以今天要比「安靜」，此話一出，歌迷已迫不及待周杰倫出場。

隨著五月天演唱〈安靜〉時，周杰倫乘坐著「FLY TO 25TH 專機」登場，全場尖叫破表，嗨度之高，連周杰倫都說：「原來這就是五月天演唱會，全部嗨起來！」並笑稱自己來當嘉賓就是為了不用買門票，阿信感謝周董不只來當嘉賓，還在社群用力地幫五月天宣傳，周董幽默回：「我把它當自己演唱會，因為我今年沒有要在澳洲開演唱會，所以我過年的第一個工作就是來當五月天嘉賓。」阿信笑虧：「杰倫講出心裡的話，讓我聽了很難過，原來你把它當工作！」

▲▼五月天雪梨演唱會，嘉賓周杰倫。（圖／相信音樂提供）

▲「周五組合」難得週六合體。（圖／相信音樂、杰威爾音樂提供）

為了五月天，周杰倫一路情義相挺，唱好唱滿，除了合作演唱周杰倫的〈安靜〉、〈稻香〉、〈雙截棍〉，也特別選唱五月天的新歌〈任性〉，他說：「新歌旋律技巧很高，我也很喜歡。」當唱完〈任性〉，周杰倫準備退場時，升降台卻遲遲不降下去，周董忍不住問：「你們地洞在哪？」阿信笑言：「我去杰倫大巨蛋演唱會，他真的硬生生把我抓住了。」因此五月天這次也把周杰倫留下來，和他們一起點歌。

▲▼五月天雪梨演唱會，嘉賓周杰倫。（圖／相信音樂提供）

▲五月天昨晚在澳洲體育場開唱。（圖／相信音樂提供）

昨晚澳洲演唱會，石頭感謝許多歌迷不遠千里而來，冠佑分享有去魚市場大啖生蠔，瑪莎則表示這是新春過年後的第一唱，很開心來到澳洲，他說：「原本在小一點的場地，可以多唱幾場，但為了時光機所以選擇在這麼這麼大的場地。」此次演唱會舞台規模之大，連雪梨體育館場館方都將拍攝拆台影片做紀錄。接下來五月天將前往美國拉斯維加斯慶祝成軍日，購票洽Ticketmaster.com。

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