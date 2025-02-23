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孫生性騷案延燒！揪未成年少女去摩鐵　「稱帶她到天堂」網美不忍揭惡行

記者孟育民／台北報導

YouTuber孫生最近陷性騷擾爭議，18日宣布和所屬團體反骨男孩解約，沒想到事情越燒越大，不少女生跳出來指控惡行，連昔日團員瑋哥受訪時都說曾收過女生的抱怨。網紅「翎聲響起」近日驚爆自己14歲時也曾經差點被對方騙到汽車旅館，不忍公開這段往事。

▲▼孫生。（圖／翻攝自Facebook／孫生Soon）

▲孫生性騷爭議如今爆料不斷。（圖／翻攝自Facebook／孫生Soon）

翎聲響起回憶當時是受到對方不斷以合拍攝影片為由提出邀約，「最後是約定好抵達拍攝現場時，現場又沒有其他工作人員在場，讓我覺得非常奇怪，對方也不停稱說其他人等等就到，便提出我們先『約會』 或是要不要去『薇閣』、『到雙方到達天堂的地方』等要求，幸好我最後以爸媽在找我了，才成功脫身」。記著求證孫生此事，截稿為止沒有回應。

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▲▼高硯晨（左）和妹妹翎聲響起（翎翎）受邀約拍片差點遭網紅騙到汽車旅館。（圖／TTR女神特賣會提供）

▲高硯晨（左）和妹妹翎聲響起（翎翎）受邀約拍片差點遭網紅騙到汽車旅館。（圖／TTR女神特賣會提供）

女團「AKB48 Team TP」前成員高硯晨（晨晨）、網紅翎聲響起、張漓、莓米、豆斗、Baiyun白云、結餘不是魚等人，出席「TTR女神特賣會」，有感近日發生百萬YouTuber團體前成員爆出性騷事件，出席活動的眾女神們也分享自我保護的經驗，女生遇騷擾要勇敢拒絕。主辦單位表示，舉辦的目的就是為了能讓這些喜愛女神的粉絲們能夠有一個可以定期與女神「健康交流」的互動場合。

▲▼高硯晨（左）和妹妹翎聲響起（翎翎）受邀約拍片差點遭網紅騙到汽車旅館。（圖／TTR女神特賣會提供）

▲眾人分享被性騷經歷。（圖／TTR女神特賣會提供）

YouTuber創作者張漓說，有碰過網友提出要包養，也有廠商以洽談代言名義，私下提出伴遊要求，也遇過開價40萬元想要她陪他出遊等事件，「我當然是不會被誘惑，要勇敢拒絕」。女團成員莓米也說，曾經有粉絲把她當成交往對象，幸好最近他跑來跟她說，「我不喜歡妳了，他在別的地方遇到更喜歡的人了，所以他怕我還愛著他，特別跑來跟我說」。

藝人高硯晨（晨晨）說，妹妹翎聲響起曾經被一個大概20歲的男生騙她到樓梯間，要替她梳頭髮，最後也是她機警把妹妹拉走；自己則是在大眾運輸工具上被陌生人騷擾，最後也是找適當理由趁安全時盡快逃離現場，她強調，「女生真的要懂得保護自己，遇到危險時要保持冷靜」。

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