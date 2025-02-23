詹懷雲為新片獻唱！一見女主角互問：有病嗎？　私下貼心暖舉曝光

記者黃庠棻／台北報導

電影《有病才會喜歡你》由詹懷雲與江齊主演，這是兩人首次合作，沒想到戲拍完後，兩人又被召喚回錄音室，這次要挑戰全新領域「唱歌」，一進錄音室，兩人就先開啟拍攝時的打招呼模式「你今天有病嗎？」 讓現場工作人員笑聲不斷。

▲《有病才會喜歡你》由（左起）黃冠智、詹懷雲、江齊與劉修甫演出。（圖／紅杉娛樂提供）

詹懷雲在錄製電影宣傳歌曲時，完全放飛自我，為了讓江齊放鬆心情，時不時拋出各種「有病」笑話緩解她緊張的情緒，結果導致正式錄音時一開口就笑場，連製作人也被逗笑連忙喊卡，雖然錄音過程充滿歡樂氛圍，但最終兩人仍順利完成歌曲錄製，展現高度默契。

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▲電影《有病才會喜歡你》由詹懷雲與江齊主演。（圖／紅杉娛樂提供）

詹懷雲事後表示「沒想過錄歌會這麼累！光是憋笑就很耗體力。」江齊則笑說「原本以為是來練歌，結果變成測試專注力的考驗，但還是很開心能和詹懷雲一起完成這次合作。」

▲電影《有病才會喜歡你》由詹懷雲與江齊主演。（圖／紅杉娛樂提供）

由「超有病組合」詹懷雲與江齊主演的《有病才會喜歡你》，是一個由裝病開始的愛情故事。描述一名總愛闖禍的問題少年葉子杰（詹懷雲飾），在一次陰錯陽差下發現「有病真好」，於是決定將計就計、裝病下去。隨著裝絕症的謊言越圓越荒唐，子杰總是得想破頭才能不露出破綻。

▲電影《有病才會喜歡你》由詹懷雲與江齊主演。（圖／紅杉娛樂提供）

但最意外的是，班上與他同名的學霸班長葉梓潔（江齊飾），其實才是真正罹患絕症的人。消息一出，兩人的粉絲皆非常期待他們的合唱，屆時勢必掀起一股討論熱潮。《有病才會喜歡你》預計於2025年春天上映，由紅杉娛樂製作，索尼影業台灣發行。