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大陸封殺7年！　范冰冰首當「柏林影展評審」…紅毯戰袍大開深V

記者陳芊秀／綜合報導

第75屆柏林影展於2月13日起展開，23日凌晨舉行頒獎禮。本屆評審團主席是美國導演陶德海恩斯（Todd Haynes），評審團唯一亞洲成員是大陸女星范冰冰。而范冰冰自2018年涉及逃漏稅受調查，在自己國家已無演藝作品，近年憑演出海外電影《355：諜影特攻》、《綠夜》持續活躍影壇。

▲▼范冰冰擔任第75屆柏林影展評審。（圖／翻攝自微博／范冰冰工作室）

▲范冰冰擔任第75屆柏林影展評審。（圖／翻攝自微博／范冰冰）

范冰冰在大陸被封殺7年，但持續在海外復出拍電影，兩年前（2023）曾隨《綠夜》參加柏林影展，這次首度擔任柏林影展評審。她表示「這是一次很好的學習機會，能看到好的、有意義的電影和表演是我期待的。」

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▲▼范冰冰擔任第75屆柏林影展評審。（圖／翻攝自微博／范冰冰工作室）

▲▼范冰冰擔任第75屆柏林影展評審。（圖／翻攝自微博／范冰冰工作室）

▲范冰冰開幕式選擇新中式禮服。（圖／翻攝自微博／范冰冰工作室）

向來是紅毯最美星光的范冰冰，這次在柏林影展也再次受到矚目。她在開幕式身穿特別定制的新中式白色禮服，以「菊紋」繡工匯入旗袍之形，加上小露半邊香肩，長裙襬展現優雅風格。而她閉幕式身穿Stéphane Rolland 2025春夏高級定制禮服，純白色長禮服，亮點是上半身以白色流蘇垂墜，裡面是肉色內搭，中間大開深V到肚臍，傲人雙峰線條畢露，性感迷人。

▲▼范冰冰柏林影展閉幕式禮服火辣性感。（圖／路透）

▲范冰冰柏林影展閉幕式禮服火辣性感。（圖／路透）

范冰冰近年演出馬來西亞導演張吉安的新作《地母》，並為戲增重6公斤，該片目前正在進行後期剪輯製作，片中她飾演驅魔農婦。而她今年夏季要接演王穎執導的電影《瘋癲老人日記》，搭檔英格蘭男星蓋布瑞拜恩（Gabriel Byrne）。

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