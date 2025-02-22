直擊／遭胡瓜當眾開嗆「替代品」　康康罕見發飆：你再說一遍！

記者蔡琛儀／台北報導

由綜藝天王胡瓜領軍製作統籌的「鑽石舞台之夜」演唱會，今、明兩天在台北流行音樂中心開唱，除了胡瓜搭檔主持康康、歐漢聲，以及參加演出的歌手包括陳美鳳、天王任賢齊、藍心湄、阿吉仔、金佩姍、曾心梅、林俊逸、九孔、林美秀、豹小子、賴慧如、AKB48 Team TP、Ozone與鍾采穎等，共17組歌手，陣容相當豪華。

▲胡瓜、康康、歐弟互動逗趣。（圖／記者林敬旻攝）

開場由女團AKB48 Team TP帶來青春無敵的內容，接著胡瓜和歐漢聲上場歡唱〈冬天裡的一把火〉、〈你是我的花朵〉，甚至大跳〈APT.〉，跳到歐弟直呼：「兩個主持人這樣很耗體力。」胡瓜接著對尚未出場的康康開砲：「海報上印了三個主持人，但那個人就是永遠遲到的，沒來就算了。」

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康康接著大喊：「大哥好！」隨即在台下驚喜現身獻唱〈舞女〉，邊走邊有超多媽媽粉絲搶著和他握手，甚至有人一度要向他索抱，胡瓜虧他今天明明是公益演唱會，怎麼當成自己個唱，康康逼問胡瓜：「那你幹嘛找我主持？你之前都帶歐弟、賴慧如，你怎麼不叫賴慧如主持？我又不是賴慧如替代品！」

▲▼60歲的胡瓜、歐弟於鑽石舞台之夜演唱會開場表演載歌載舞。（圖／記者林敬旻攝）

胡瓜卻回他：「你本來就她的替代品啊！」康康一聽立刻佯裝生氣，連續怒問了三次：「你再說一遍？」胡瓜還是回：「你本來就她的替代品！」康康下一秒馬上軟掉：「謝謝大哥給我這機會，我一直很想站在你旁邊。」讓全場都笑翻。

康康說，他開場在台下看演出看到老淚縱橫，「很怕是你最後一次。」又說：「演藝圈不能再失去巨星了。」讓胡瓜嚇到「呸呸呸」，連忙說：「今年開春雖然不如意，但希望透過今晚晚會可以變如意。」而歐漢聲更是才在開場，鞋跟就掉了，他也率性直接丟一邊。

▲歐弟鞋跟噴飛。（圖／記者林敬旻攝）