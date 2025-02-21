F級AV新人濱邊彌生「炸出雙峰」接棒天使萌！　片商誇：新明星誕生

記者顧齊祐／綜合報導

日本人氣AV界女神天使萌日前拋出震撼彈，宣布將於2025年6月引退，讓粉絲相當震驚。她所屬的成人片商FALENO近日也宣布，推出能夠接棒天使萌的全新女優濱邊彌生，這位新星以陽光個性和甜美外型著稱，並擁有「太陽系美少女」的稱號。對此AV達人一劍浣春秋也相當看好，認為她會是很優秀的新人。

▲成人片商FALENO推出全新女優濱邊彌生。（圖／翻攝自X／FALENO_official）



FALENO於18日在社群平台正式發布這一消息，並盛讚20歲的濱邊彌生擁有F級傲人身材和渾圓翹臀，稱她為「宛如太陽般光芒四射的活力少女」。片商直呼「這是一位能讓所有遇見她的人都感到明亮的新AV明星誕生了」。

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▲濱邊彌生擁有F級傲人身材。（圖／翻攝自X／imouto_channn）



AV達人一劍浣春秋對此表示，雖然濱邊彌生初登場時還有些生澀，不過在訪談影片中也展現出開朗活潑的一面。他直言：「我覺得是個準備好了而且很優秀的新人，要成為一億人的女主角稱霸太陽系當然是需要一點運氣，不過片商Faleno Star和這位新人濱邊彌生都已經做到最好，剩下的就交給我們來驗收」。

▲AV達人一劍浣春秋相當看好濱邊彌生。（圖／翻攝自X／imouto_channn）

▲濱邊彌生擁有「太陽系美少女」的稱號。（圖／翻攝自X／imouto_channn）