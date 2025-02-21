曾智希、陳志強婚禮倒數6天！　甜曬23秒預告片放閃

記者王靖淳／綜合報導

藝人曾智希、陳志強2022年8月宣布結婚，夫妻倆將在下周四（27）日補辦婚禮，今（21）日兩人雙雙透過社群曬出身穿婚紗及西裝的23秒婚禮預告片，畫面曝光後，立即閃瞎一票網友。

▲陳志強、曾智希拍短片放閃。（圖／翻攝自Facebook／曾智希Simba）

影片中，曾智希和陳志強一同舉著一張寫有「Save the Date 2025.2.27」的横幅。曾智希穿著一襲華麗的白色婚紗，婚紗設計流暢，尾部輕盈拖地，她臉上戴著黑色太陽鏡，整體形象既時尚又神秘。陳志強身穿一套黑色西裝，同樣搭配黑色太陽鏡，表情嚴肅而自信。夫妻倆站在一起，顯示出他們對於即將到來的婚禮日感到期待及興奮。周圍還有红色彩帶在空中飄散，襯托浪漫的氛圍。



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▲陳志強、曾智希將補辦婚禮。（圖／翻攝自Facebook／曾智希Simba）



此外，曾智希在影片底下留言透露，當時在拍攝時自己努力憋笑，但卻最終忍不住爆笑出聲。她描述，拍攝當下的情況實在太滑稽，儘管老公陳志強還特別提醒她不要笑場，但她最後還是沒能控制住笑聲，「我一直在憋笑，最後真的忍不住笑，他還叫我不要笑 ，一秒收回來。」影片畫面曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也被小倆口的甜蜜互動給逗樂，紛紛留言表示「好閃」、「好可愛」、「祝你們幸福。」