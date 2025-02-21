阿喜染髮穿太辣！一彎腰「倒出超兇身材」 脖子冒2草莓印吐真相

記者潘慧中／綜合報導

阿喜（林育品）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她20日便在社群網站上傳染了新髮色、剪瀏海的近況照，只不過脖子上紅紅的兩小塊印記，完全搶走焦點，讓她連忙澄清「真的不是草莓」！

▲阿喜出門染髮穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）



照片中，可以看到阿喜出門整理頭髮也穿得超辣！就算一身黑，低胸剪裁完全包不住豐滿北半球，深邃事業線在鏡頭前被看光光，下半身搭配灰色膝上襪，辣露絕對領域。

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▲阿喜好身材深藏不露。（圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）



關於脖子兩塊紅色印記，其實是阿喜前幾天為了止咳而嘗試偏方，將涼涼的東西滴到OK蹦上，再把兩張OK蹦貼在喉嚨處，結果起床後一撕掉就留下兩塊紅色印記，所以並非被種草莓。

▲阿喜澄清脖子上的紅印記並不是被草莓。（圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）



至於染髮，阿喜則有感而發地說有別於以往常染的淺色髮，這次決定染深，「準備一個原始的樣子等待角色」，並剪了會刺到眼睛的瀏海，「讓我像比陽光更加耀眼，讓大家不要注意到我脖子的…真的不是草莓。」

阿喜IG全文：

終於染了頭髮，

跟小時候換來換去的亮麗淺髮不一樣，

是為了

蓋那些白髮，

因為工作不能隨心所欲地換髮，

以前好叛逆的在頭髮上耍小手段，

自己亂換，

等工作時間要到再把工作要用的顏色換上去，

曾經兩週內染了兩個顏色來回3次，

頭髮爛光光

心情也稀巴爛，

一點也不好玩，

已經蠻長一段時間

準備一個原始的樣子等待角色，

這次染染順便再來個設計師說夠刺才好看的刺眼瀏海，

讓我像比陽光更加耀眼，

讓大家不要注意到我脖子的=。

=.=

真的不是草莓