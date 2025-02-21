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闞琳娜淚訴「12歲遭性騷」同劇6人全受害！崩潰點名色導身分：死性不改

記者潘慧中／綜合報導

53歲大陸富商兼導演鄭冀峰曾在周星馳電影《美人魚》飾演「鄭總」一角，誇張造型令人印象深刻，但近日因涉嫌在選角期間猥褻多名未成年兒童遭逮。對此，女星闞琳娜20日晚間勇敢揭露當年被他性騷擾的瘡疤，「後來才知道，原來我不是唯一的受害人。」

▲鄭冀峰因涉嫌猥褻兒童遭逮。（圖／翻攝自劇照）

闞琳娜透露自己當時12歲，看到院線電影《豬八戒傳奇》在招募七仙女的扮演者就去面試。進了鄭冀峰的公司後，有次團練到一半，對方突然要她去辦公室拿劇本，沒多想就去了，「但是我沒有想到，他在身後跟著我進了辦公室，還把門反鎖了，上來就要抱我、捧我的臉。我馬上把他推開逃走了，劇本也散落一地。」

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▲▼闞琳娜。（圖／翻攝自微博／闞琳娜）

▲闞琳娜勇敢揭露曾被鄭冀峰性騷擾的往事。（圖／翻攝自微博／闞琳娜）

鄭冀峰當時威脅闞琳娜不准傳出去，否則就刪戲份換角。由於這是闞琳娜第一次接觸到院線電影，她不想放棄這個機會就忍氣吞聲。事後，她才發現七仙女的扮演者可能有6個人都曾被男方騷擾，「他甚至會說『陪他睡覺就可以演女一號』這樣的話。」

闞琳娜透露當時看到鄭冀峰「就像看惡魔一樣」，完全不敢接對方的電話，晚上不但失眠，連燈都不敢關，也不敢跟爸媽說，「真的快崩潰了」，直到殺青就再也沒見過對方。

▲▼闞琳娜。（圖／翻攝自微博／闞琳娜）

▲▼闞琳娜向來報喜不報憂。（圖／翻攝自微博／闞琳娜）

▲▼闞琳娜。（圖／翻攝自微博／闞琳娜）

近日看到鄭冀峰遭逮的消息時，闞琳娜的腦袋瞬間一片空白，「過往的種種在我腦子裡回放，眼淚也吧嗒吧嗒往下掉」，沒想到過了8年，「他還是死性不改」，讓她決定寫下那段傷心往事。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
發現兒少性剝削，請撥打110、113。

闞琳娜微博全文：

我是演員闞琳娜，我曾經也遭到過鄭冀峰的性騷擾，今天我要勇敢地發聲，把當年的事情曝光出來。

在 2017 年的 9月 ，那時候我十一二歲剛上初一，看到了一個院線電影《豬八戒傳奇》在招募七仙女的扮演者，我去面試就進入他的公司。後來有一天在我們在圍讀聯練的時候，鄭冀峰讓我去他的辦公室拿劇本。我當時年紀小，性格也是偏大大咧咧的類型，沒多想就去了。但是我沒有想到，他在身後跟著我進了辦公室，還把門反鎖了，上來就要抱我、捧我的臉。我馬上把他推開逃走了，劇本也散落一地。

他擔心事情傳出去，自己人設不保，就威脅我刪戲份、換角色。我當時第一次接觸到院線電影，它對演員的意義重大，這麽好的機會我不想放棄，就一直忍氣吞聲。而他就會刪我鏡頭，孤立我。

我後來才知道，原來我不是唯一的受害人，劇組中“七仙女”的扮演者裡，可能有六個人都遭受過他的種種行為，他甚至會說“陪他睡覺就可以演女一號”這樣的話。當時鄭冀峰的助理有在很刻意的讓我們不要去單獨接觸鄭冀峰，讓我們在房間裡面老老實實的呆著，哪都不要去，他其實也變相的保護過我們。但當時鄭冀峰既是出品人，又是導演，整個團隊都得聽他的。

那個時候我才 12 歲，這些經歷就對我的心理傷害太大了，我看到鄭冀峰就像看惡魔一樣，他給我打電話我都不敢接，晚上各種睡不著，連燈都不敢關，真的快崩潰了，一直到我們那個劇組殺青，就再沒有見過他。

我們家就是普通老百姓，我當時也只是一個喜歡拍戲的小女孩，我根本沒有膽量去對付他那樣一個大老板。而且當時他一直威脅我，我不敢跟爸媽說，也不敢報警。而且當時自媒體也沒有現在這麽發達，就只能忍氣吞聲，大事化小，小事化了，就當做是小時候的一場噩夢。

昨天他涉嫌猥褻兒童被刑拘的消息傳出來之後，我整個人都懵了，過往的種種在我腦子裡回放，眼淚也吧嗒吧嗒往下掉。整整八年過去了，他還是死性不改，最終還是因為這種事情進去了，真的是咎由自取，罪有應得！當時我真的是感慨萬千，就在網上曝光了當年的事情。

我的朋友們看到之後紛紛來安慰我，說沒有想到我受過這樣的委屈，真的讓人心疼。因為在他們眼中，我一直都是一個報喜不報憂、愛笑的女孩。

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