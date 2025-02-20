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DK宣布暫退Threads！「過度海巡」情緒狀態惹憂：謝謝所有人關心

記者劉宛欣／綜合報導

知名YTR「異色檔案」DK經常製作影片關注社會重大議題，擁有超過百萬訂閱人數，富含正義感的他深受廣大網友喜愛。近日，他拍片砲轟網紅孫生在性騷擾被判刑後，一連串試圖帶風向、抹黑受害者的態度，掀起極高討論度，不過由於後續孫生狀態不佳，導致他情緒也受到影響，甚至曾脫口「他離世，我離世」等引人擔憂的言論，稍早他透過Instagram發文，宣布將暫退Threads。

▲DK發文宣告暫停使用Threads。（圖／翻攝自異色檔案Instagram）

▲DK近來狀態受影響，身邊好友紛紛表達關心。（圖／翻攝自異色檔案Instagram）

DK近幾日心情受到Threads上言論的影響，引發擔憂，網路圖文作家微疼、陪沈團製作人朱直接前往他家深聊，台北市議員苗博雅也隔空開導他，在老婆與朋友們的陪伴下他狀態好轉，不過仍時不時在Threads上海巡留言，20日稍早他透過Instagram限時動態表示，「朱說我Threads發文發太多了，我也覺得自己使用Threads頻率太高」。

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▲DK發文宣告暫停使用Threads。（圖／翻攝自異色檔案Instagram）

▲DK發文宣告暫停使用Threads。（圖／翻攝自異色檔案Instagram）

DK表示：「我必須克制自己，好好陪老婆與朋友，所以我要關掉Threads一陣子。」宣布會先抽離一段時間，不過他仍提到「矛盾的是我又想關心一些動向，如果有大咖的在Threads上面cue我，比如說錫蘭，真的要麻煩大家再通知我一下，我會再上去回覆，謝謝所有人的關心」。看得出仍無法完全放下。

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