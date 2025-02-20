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汪小菲今返台！張穎穎5天前貼文被挖　委屈喊：傷痕累累走到現在

記者王靖淳／綜合報導

女星大S因染上流感併發肺炎病逝，前夫汪小菲得知死訊後先搭機來台，接連出現淋雨散步、上網發言喊想老婆等舉動，引發舊愛張穎穎發文公審。時隔9日汪小菲今（20）日再度來台，稍早已抵達桃園機場，而張穎穎5天前的貼文也被翻出來討論。

▲▼張穎穎。（圖／翻攝自小紅書／張穎穎）

▲張穎穎和汪小菲有過一段情。（圖／翻攝自小紅書／張穎穎）

張穎穎分別透過抖音以及小紅書發文，她表示，自己一直是獨立前行，沒有依靠任何後盾，經歷了無數的困難及委屈。她坦言自己在這條路上承受了許多傷，但對於外界的流言蜚語，她選擇勇敢面對，堅持自己的道路，「我單槍匹馬走到現在，任何人都不是我的靠山，苦我吃了，委屈我咽了，傷痕累累走到現在，流言蜚語又能奈我何。」

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張穎穎進一步提到，無論生活多麼困難，她從未試圖欺騙朋友或利用身邊的人。她認為，真正的堅強是在逆境中保持正直，不對他人施加任何不公正的行為，「再窮我也沒騙過朋友，再苦我也沒有抗過身邊人，再難我也沒有算計過誰。」最後，她用「做人堂堂蕩蕩，做事要問心無愧」來總結她的人生觀，強調無論面對什麼挑戰，她都將保持誠實態度。

▲▼張穎穎。（圖／翻攝自小紅書／張穎穎）

▲張穎穎5天前在小紅書發文。（圖／翻攝自小紅書／張穎穎）

事實上，張穎穎7日才在微博連續發布三篇貼文批評舊愛汪小菲，並指出對方在前妻大S逝世後仍進行各種不當行為，坦言對此感到極度不滿。她質疑汪小菲用水軍操控輿論，試圖洗白形象，更爆料對方結婚第二年就出軌，且多次欺騙女性，如今則是把責任轉嫁現任伴侶。張穎穎呼籲所有女性覺醒，打破束縛，「誰和他在一起，誰就被逼著要學會當媽，隨時給他擦屁股。願所有女生早日看透，衝破枷鎖，早日奔向美好生活，你會感慨世間還是如此美好。」

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關鍵字

大S, 徐熙媛, 猝逝, 過世, 汪小菲, 張穎穎

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