女星消失歌壇20年...近況曝光成抖音破億歌手！　江蕙嫩照也罕曝光

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手余秀娟近年以〈我該如何忘了你〉在抖音創下破億流量，她過去曾參加江蕙盃全國歌唱大賽，後因精湛唱腔奪冠，從天后江蕙（二姐）手中親自拿到冠軍獎盃，更因此獲封「小江蕙」。而她人生跌宕，多年後走入歌壇，推出全新專輯《牽手共渡》。

▲台語歌手余秀娟當年參加江蕙盃全國歌唱大賽，從江蕙手中親自拿到冠軍獎盃。（圖／百福唱片提供）

余秀娟不是比賽型的歌手，不若許多藝人從小征戰大小選秀比賽出道，但因是江蕙忠實歌迷，看到江蕙盃歌唱比賽，很想親眼見到二姐本人，而在親友鼓勵下報名參加，沒想到一舉奪冠，得以從偶像手上接過冠軍獎盃，讓她至今難忘，頻呼：「二姐是我的神！」

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在拿下殊榮後，余秀娟接到來自各大唱片公司雪片般邀約，但當時她因愛走入家庭，也不覺得錯失良機，只想好好相夫教子，可惜夫妻多年後緣盡，她盡力教養兩個兒子長大，更妙的是，她也在大兒子的鼓勵下，再度參加歌唱比賽，順利拿下冠軍，並被伯樂廖偉志一眼相中，闊別江蕙盃全國大賽20年後終於出道。

▲余秀娟等了20年終於發片。（圖／百福唱片提供）

簽下余秀娟的音樂人廖偉志，是金曲歌王歌后的御用製作人，擔任過張秀卿、蔡小虎、龍千玉、翁立友、喬幼、詹雅雯等頂流歌手的幕後製作，在這張新專輯中，廖偉志更和余秀娟合唱主打歌〈牽手共渡〉，為她親開金口。