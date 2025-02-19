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張震母親病逝！享壽80歲　低調設靈堂「電子訃聞」曝光

▲金馬影帝張震日前痛失慈母，告別式將於3月5日舉行。（本刊資料照）

▲金馬影帝張震日前痛失慈母，告別式將於3月5日舉行。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

金馬影帝張震的母親驚傳於2月11日病逝，享壽80歲，張家十分低調，沒有公開對外發喪，只有發出電子訃聞；目前家屬已於民權龍巖會館設置靈堂，告別式將於3月5日於台北市懷愛館景行樓舉行。

張家電子訃聞裡的追思文以張翰、張震兄弟名義撰寫，「我們摯愛的母親 趙欣然女士，於民國114年2月11日安詳走完80年的人生旅程，留下我們永恆且美好的回憶。我們將於民國114年3月5日星期三於台北市懷愛館景行樓1樓【至忠2廳】舉辦追思告別奠禮。敬邀至親好友與我們一同緬懷追憶，全體家眷向您獻上最深的敬意。」

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張翰、張震以孝子名義為母親發出電子訃告追思文。

▲張翰、張震以孝子名義為母親發出電子訃告追思文。

訃聞中也表示懇辭奠儀。目前張母的靈堂已在台北的龍巖會館設置，每日13:00至15:00開放供親友追思。告別式則於3月5日舉辦。

張母年輕時曾是靜心小學的體育老師，剛好教過吳姍儒，她也曾在節目中提過這個巧合。

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