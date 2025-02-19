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《愛作歹》登上柏林影展！黃冠智演獄中同志情　范瑞君一夜未闔眼

記者蕭采薇／台北報導

公視新創電影《愛作歹》（Silent Sparks）日前在第75屆柏林國際影展「電影大觀」單元舉行國際首映。導演朱平攜主演黃冠智、胡瑋杰、范瑞君及鄭志偉一同於紅毯亮相，與國際觀眾分享這部描繪台灣獄中同志情感的故事，該片也將於21日角逐第39屆柏林影展泰迪熊獎（Teddy Award）。

▲《愛作歹》柏林影展國際首映，（左起）演員胡瑋杰、黃冠智、導演朱平、演員范瑞君與鄭志偉。（圖／公視提供）

▲《愛作歹》登上柏林影展國際首映，（左起）鄭志偉、胡瑋杰、黃冠智、范瑞君。（圖／公視提供）

台灣新銳導演朱平首次執導劇情長片即獲國際肯定，他在映後感言中感動表示：「雖然柏林天氣很冷，但被滿場的觀眾暖到了。感謝公視支持，我才有機會站上柏林的舞台，讓《愛作歹》有機會面對更多世界各地的觀眾。」

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朱平分享：「這是台灣寫實故事，以黑幫環境為背景，取材自周遭朋友經歷過的真實故事，獄友之間會無聊到玩對方的身體，我就思考會不會有人『玩身體玩出感情？』以這個發想為起點，展開後續的劇本創作。」

黃冠智從得知《愛作歹》入選影展消息到抵達柏林始終難掩興奮之情，他感動直呼：「這是一個圓夢的旅程！直到站上首映舞台，才相信這一切是真的。能與世界各地觀眾互動交流，十分榮幸。特別感謝公視、導演和劇組團隊的支持，讓我們不只是帶著台灣的故事與世界分享，更感受到電影傳遞不同文化及情感的魅力。」

▲《愛作歹》柏林影展國際首映，（左起）演員胡瑋杰、黃冠智、導演朱平、演員范瑞君與鄭志偉。（圖／公視提供）

▲《愛作歹》柏林影展國際首映，（左起）演員胡瑋杰、黃冠智、導演朱平、演員范瑞君與鄭志偉。（圖／公視提供）

參與近期國際串流平台熱播影集《童話故事下集》演出的「資深綠葉」鄭志偉對此趟柏林之行有感而發：「演戲演了快30年，從影以來從未規劃過的演藝旅程。因參與演出《愛作歹》才能夠ㄧ起跟著團隊來到柏林影展，讓我的演藝人生更加精彩豐富。」

片中飾演黃冠智母親的范瑞君，透露當年得金鐘獎時，導演朱平第一時間傳了訊息祝賀。當下范瑞君還開玩笑跟他說「接下來就等你帶我去金馬獎了。」沒想到居然一舉帶到了柏林影展。由於正在舞台劇巡演，范瑞君一開始還擔心無法參與，最後決定謝幕完馬上殺往機場搭機，只是趕路又加上時差之故，等於一夜沒睡。

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愛作歹, 柏林影展, 胡瑋杰, 黃冠智, 朱平, 范瑞君, 鄭志偉

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