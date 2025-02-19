胡瓜感嘆開年不平靜　被阿嬤攔路賴慧如淪攝影師

記者葉文正／台北報導

民視由綜藝天王胡瓜、阿翔、籃籃、郭忠祐以及賴慧如主持的《綜藝大集合》今日在坪林「保坪宮」開工錄影，為了感謝綜藝天王胡瓜帶領主持長年收視第一，收視稱霸全國，今天開工以平安健康為主題，民視團隊購買「福祿壽平安龜」來「保坪宮」拜拜，為主持人來賓以及工作人員祈求一整年平平安安、健健康康、還有象徵長年收視冠軍的「發糕」祝福節目收視稱霸全國！

▲胡瓜(右)與籃籃打鬧。（圖／民視提供）

胡瓜更感謝各地廟宇的大力支持，到各地送幸福獎金讓鄉親開心，胡瓜帶領主持群要謝謝鄉親，感謝不按劇本無厘頭的鄉親，一直都是節目的隱形主持人，也是節目的支柱，現場發送「發糕」跟鄉親們分享，象徵大家一起開工，請鄉親們繼續發揮創意，帶來歡笑給大家。沒想到開工的確笑料不斷，坪林地方阿嬤看到偶像胡瓜來到現場，一個箭步卡住走道要跟胡瓜合照，還把相機拿給賴慧如幫忙拍，讓全場傻眼也大爆笑，胡瓜說：「看到阿嬤們開開心心，我也心滿意足」。

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▲胡瓜綜藝大集合開錄。（圖／民視提供）

提到大S令人遺憾的消息，以及日前台中百貨氣爆，胡瓜說開年的不平靜不代表一整年都不平靜，希望節目帶給大家歡樂，他把正面能量鼓勵大家，對人事物要有信心，凡事謹慎面對，平安健渡過一整年。阿翔也說開工看到大家就開心，除了努力把歡樂帶給大家，要珍惜當下。